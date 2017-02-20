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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

کشف نیم تن تریاک در مرز سراوان

کشف نیم تن تریاک در مرز سراوان

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف ۴۹۵ کیلوگرم تریاک در مرز سراوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید کمیلی گفت: مرزداران هنگ مرزی سراوان از قصد یک باند قاچاق مواد مخدر برای انتقال محموله خود به داخل کشور مطلع شدند و بلافاصله با آمادگی و تجهیزات کامل، منطقه را تحت پوشش اطلاعاتی و عملیاتی خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از پوشش کامل منطقه به محض ورود قاچاقچیان دستور ایست دادند اما با تیراندازی از سوی سوداگران با آنان درگیر شدند. قاچاقچیان که تاب مقاومت در برابر مرزبانان را نداشتند با رها کردن محموله به آن سوی مرز گریختند..

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در خاتمه گفت: در این عملیات، یک دستگاه خودرو توقیف و ۴۹۵کیلو گرم تریاک از آن کشف شد.

کد مطلب 3912544

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