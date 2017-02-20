۵۰ درصد حق بیمه محصول خرما توسط دولت پرداخت می شود

معاون فرماندار شادگان بر ضرورت تجدید نظر صندوق بیمه محصولات کشاورزی در خصوص تعرفه بیمه محصول خرما تاکید کرد و گفت: به رغم پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه محصول خرما توسط دولت، نخلداران شادگانی توانایی پرداخت مابقی حق بیمه را ندارند.

نعمت اله آلبوغبیش در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت تجدید نظر صندوق بیمه محصولات کشاورزی در خصوص تعرفه بیمه محصول خرما تاکید و اظهارکرد: نخلداران شادگانی توانایی پرداخت حق بیمه محصول خرما را ندارند، صندوق بیمه محصولات کشاورزی تجدید نظر و مساعدت کند.

وی عنوان کرد: براساس بررسی‌های به عمل آمده در سال زراعی ۹۶-۹۵ بیمه خرما در قالب بیمه عمومی شامل عوامل خطر تگرگ، سرما، زلزله، باران بی موقع زمان تلقیح، باد گرم هنگام باز شدن گلها و طوفان و بیمه تکمیلی شامل عوامل خطر مذکور به علاوه عارضه خشکیدگی و ترشیدگی خوشه خرما با پوشش ۷۰ درصدی این عوامل ، تعیین شده است.

معاون فرماندار شادگان یادآور شد: طبق جدول حق بیمه و حداکثر تعهد بیمه تکمیلی یک اصله درخت خرما در سال زراعی ۹۶-۹۵ با عملکرد هر اصله ۳۰ کیلوگرم، سهم باغدار ۲۶۳۰۰ ریال و سهم دولت ۲۶۴۰۰ ریال و جمع حق بیمه ۵۲۷۰۰ ریال برای هر اصله در نظر گرفته شده که با توجه به خسارتهای پی در پی نخلداران و کشاورزان شادگانی در سالهای اخیر، بیمه گزاران توانایی پرداخت ۵۰ حق بیمه را ندارند.

آلبوغبیش با ابراز تقدیر و تشکر نخلداران از از دولت تدبیر و امید بابت پرداخت بیش از ۵۰ درصد حق بیمه محصول خرما افزود: کشاورزان و نخلداران این شهرستان از صندوق بیمه محصولات کشاورزی، محاسبه حق بیمه به قیمت سال گذشته و افزایش سقف حداکثر تعهد بیمه گر از ۱۸۰۰۰۰ ریال به ۲۵۰۰۰۰ ریال و پوشش۱۰۰ درصدی عوامل خسارت بجای ۷۰ درصد سطح پوشش کاهش تولید به علت خشکیدگی و ترشیدگی خوشه خرما را خواستار شدند.

وی گفت: نخلداران شادگانی توانایی پرداخت حق بیمه خرما را ندارند و صندوق بیمه محصولات کشاورزی تجدید نظر کند.