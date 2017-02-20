رقابت برای خدمت به مردم و سازندگی بیشتر بسیار مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان در مراسم بهره برداری از فاز نخست خط ۲ قطار شهری مشهد ضمن تشکر از خدمات شهرداری مشهد برای خدمات رسانی به مردم اظهار کرد: برای به ثمر رسیدن این طرح، شهرداری تلاشی شبانه روزی کرد و با حمایت دولت و فعالیت قرارگاه سازندگی این طرح به بهره برداری رسید.

وی رقابت برای خدمت بیشتر به مردم و سازندگی بیشتر را بسیار مطلوب دانست و ادامه داد: بنا بر فرموده مقام معظم رهبری رقابت سازنده باید مورد توجه قرار گیرد و امیدوارم این رقابت سبب توسعه هرچه بیشتر ایران اسلامی شود و آنچه شایسته ملت ایران بزرگ است همچنان ادامه یابد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در پیروی از منویات رهبری، همدلی و همکاری برای توسعه بیشتر کشور باید ادامه داشته باشد زیرا خدمت به مردم اصلی ترین وظیفه مسئولان است و همه با هم باید فعل توانستن را به منصه ظهور برسانیم.



وی خاطرنشان کرد: عزیزان ما در قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادگار خوبی از همرزمان خود در دوران دفاع مقدس در خط ۲ قطار شهری مشهد بودند و همچنین اقداماتی که از سوی دولت برای این پروژه مهیا شد، جای قدردانی دارد.