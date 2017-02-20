عبور و مرور از مرز دوغارون آغاز شد

حسین شرافتی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش های اخیر در خراسان رضوی و شهرستان تایباد اظهار کرد: بارش باران و بروز سیل در منطقه عبور و مرور مسافران از مرز دوغارون مختل شده بود، اما در حال حاضر سیستمهای گذرنامه به صورت آنلاین خدمت رسانی می کنند

وی افزود: هم اکنون ورود و خروج مسافران از مرز همانند گذشته انجام می شود و در زمینه ترانزیت نیز عدم پذیرش از طرف کشور همسایه است.

فرماندار گناباد اشاره به اهمیت مرز دوغارون و حجم بالای تردد در آن ادامه داد: دستگاه های مرتبط در مرز دوغارون هم اکنون آمادگی کامل جهت خدمت رسانی به مسافران را دارند و سعی ما این است تا با همکاری تمام نهاد ها این مشکل نیز رفع شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون در حال برگزاری جلسه ای جهت رفع مشکلات پایانه مرزی در منطقه دوغارون با حضور رئیس پلیس امنیت استان و فرماندهی پلیس گذرنامه استان هستیم.