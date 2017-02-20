دو نشست لاریجانی با کمیسیون انرژی درباره بحران خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمیسیون انرژی و برخی از اعضای مجمع نمایندگان استان خوزستان امروز دو نشست با رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار کردند، گفت: آخرین نشست حدود ساعت ۱۱:۳۰ برای بررسی وضعیت استان خوزستان و تذکری که مقام معظم رهبری دراین خصوص داده‌اند بود که راهکارها و پیشنهادات برای تأمین اعتبارات مورد نیاز و رفع برخی از دغدغه‌های مردم مطرح شد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس مجلس به کمیسیون انرژی دستور داد که فردا نشستی با وزرای نفت، نیرو، جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست برگزار کند و پایان هفته سفری به استان خوزستان داشته باشند تا گزارش بررسی‌ها به رئیس مجلس تقدیم شود.

حسنوند با بیان اینکه راهکارها و پیشنهادات جدید بودجه ای و اختصاص اعتبارات جدید در این نشست بررسی شد، افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی کمیسیون انرژی را مامور کرد که با همکاری کمیسیون بودجه اعتبارات مورد نیاز برای اختصاص به خوزستان را بررسی کنند تا به منظور تصویب در قالب بودجه ۹۶ به صحن علنی ارسال شود.

وی ادامه داد: اگر برای رفع مشکلات به طرح نیاز باشد این طرح توسط مجلس نوشته می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه پس از فرمایشات مقام معظم رهبری جلسه اضطراری با رئیس مجلس در دفتر وی تشکیل شد، یادآور شد: کمیسیون انرژی درخواست جلسه اضطراری با رئیس جمهور داده که نامه آن به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است تا بتوان این مشکلات خوزستان را هر چه سریعتر رفع کرد.