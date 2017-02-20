بررسی مشکل تبدیل ارز برای بورسیه ها/ امروز به مجلس می روم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی در حاشیه تقدیر از برترینهای دانشگاه امام صادق(ع) گفت: امروز به مجلس میروم تا پیرامون بودجه سال آینده تبادلنظر کنیم و سوالاتی که وجود دارد را پاسخ دهیم، بحث استیضاح به پایان رسیده است.
وی در رابطه با مشکل دانشجویان بورسیه برای تبدیل دلار به یورو، افزود: این مسئله برای کل کشور است و فقط برای دانشجویان نیست که در حال بررسی و تلاش برای رفع آن هستیم.
وزیر علوم در رابطه با بازگشت برخی دانشجویان بورسیه به کشور، اظهار داشت: گفتهاند بورسیههایی که در ۴-۳ سال اخیر به خارج رفتهاند بازگشتهاند، عمدتاً بخشی از دورههای آموزشی دکتری بوده است که بهصورت ۶ ماه تا یک سال بود که این افراد بازگشتهاند و عدهای هم از قبل رفته بودند که خوشبختانه به کشور بازگشتهاند.
فرهادی در مورد نحوه برگزاری آزمون دکتری گفت: قانون سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی ابلاغ شده و آزمون به صورت متمرکز و طبق قانون برگزار میشود.
وزیر علوم در رابطه با حضورش در مجلس گفت: بحث استیضاح به پایان رسیده و امروز به مجلس میروم تا در رابطه با بودجه سال آینده تبادلنظر کنیم.
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