کارت کنکور دکتری از فردا منتشر می شود/ برگزاری آزمون در جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی روز جمعه ۶ اسفند ۹۶ در ۷ گروه آموزشی و برای ۲۴۴ کد رشته امتحانی در یک نوبت و در ۵۴ شهرستان کشور برگزار می‌شود.

تعداد ۲۶۰ هزار و ۱۱۰ داوطلب برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز ۹۶ ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۱۰ هزار و ۱۷۹ نفر زن و ۱۴۹ هزار و ۹۳۱ مرد هستند.

کارت شرکت در آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ و برگ راهنمای مربوط از فردا سوم اسفند ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت و داوطلبان تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۵ اسفندماه ۹۵ فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای یا اطلاعات ثبت نامی نسبت به دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

اجرای مرحله اول آزمون متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود و تخصیص امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و علمی و... توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام می‌گیرد.

پس از برگزاری آزمون دکتری ۹۶ کارنامه‌ای شامل نمرات خام، تراز، نمره کل و سایر اطلاعات دیگر در هفته آخر فروردین ماه ۱۳۹۶ از طریق سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته باشند، می‌توانند بر اساس ضوابط در نیمه اول اردیبهشت ماه ۹۶ اقدام به انتخاب رشته کنند.