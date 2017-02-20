۱۳۵۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در شادگان کشف شد

دکتر حجت الله جانبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بازرسی های صورت گرفته از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان شادگان توسط پرسنل بهداشت محیط در یک ماه گذشته، ۱۳۵۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و ناسالم و تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط شده است.

وی افزود: اعضای کارگروه فرعی بهداشت و سلامت و امنیت غذائی شهرستان شادگان طی بازدیدهای تیمی و ضربتی صورت گرفته این اقلام را توقیف کردند.

مدیرشبکه بهداشت ودرمان شادگان تصریح کرد: این مواد غذایی از مراکز تهیه و توزیع، توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شادگان جمع آوری شده و با هماهنگی مسئولان ذیربط معدوم شد.

جانبی عنوان کرد: مواد کشف شده بیشتر شامل نوشابه گازدار، مواد لبنی، نوشیدنی و خشکبار بوده است.

وی بیان کرد: شهروندان عزیز شادگانی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مراتب را به سامانه ۱۰۰۰۹۷۹۹ اطلاع دهند.