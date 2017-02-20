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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶

به میزبانی مسجد شهید بهشتی؛

یادواره شهید مدافع حرم سیدحمید طباطبایی‌مهر برگزار می‌شود

یادواره شهید مدافع حرم سیدحمید طباطبایی‌مهر برگزار می‌شود

همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه(س)، یادواره چهارمین سالگرد شهید مدافع حرم، سردار سید حمید طباطبایی مهر چهارشنبه ۴ اسفندماه در مسجد شهید بهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، در این مراسم که مسئولان سازمان فرهنگی هنری و تعدادی از روسای فرهنگسراهای تهران، شخصیت‌های فرهنگی، مذهبی، نظامی و شهروندان دارالمومنین طهران حضور دارند پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری ممتاز حمید قاسمی، سردار عبدالفتاح اهوازیان در قالب روایتگری، رشادت‌ها، مردمداری و مسئولیت‌های وی در تامین امنیت این مرزو بوم را تشریح می کند و در بخش‌های مختلف برنامه نیز کلیپ‌های تصویری از حماسه آفرینی‌های سردار شهید سیدحمید طباطبایی مهر به نمایش در می‌آید و سخنرانی میهمان برنامه و مداحی و مرثیه سرایی شهادت حضرت زهرا (س) توسط داوود شکاری از دیگر بخش‌های این برنامه است.

مسجد شهید بهشتی در خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، میدان نبرد واقع است.

کد مطلب 3912569

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