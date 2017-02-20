به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، در این مراسم که مسئولان سازمان فرهنگی هنری و تعدادی از روسای فرهنگسراهای تهران، شخصیتهای فرهنگی، مذهبی، نظامی و شهروندان دارالمومنین طهران حضور دارند پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری ممتاز حمید قاسمی، سردار عبدالفتاح اهوازیان در قالب روایتگری، رشادتها، مردمداری و مسئولیتهای وی در تامین امنیت این مرزو بوم را تشریح می کند و در بخشهای مختلف برنامه نیز کلیپهای تصویری از حماسه آفرینیهای سردار شهید سیدحمید طباطبایی مهر به نمایش در میآید و سخنرانی میهمان برنامه و مداحی و مرثیه سرایی شهادت حضرت زهرا (س) توسط داوود شکاری از دیگر بخشهای این برنامه است.
مسجد شهید بهشتی در خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، میدان نبرد واقع است.
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