سرکشی و امداد رسانی در فارس همچنان ادامه دارد

حسن فیاض پور در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه پس از بارشها امدادرسانی گسترده از طریق زمینی و هوایی در استان آغاز شد تأکید کرد: برنامهریزی و اطلاعات دقیقی از میزان و مکانهای خسارتدیده داشتیم به همین دلیل توانستیم خدماترسانی را انجام دهیم.
وی ادامه داد: استفاده از دو بالگرد هلالاحمر برای مناطقی که در محاصره سیل قرار داشت در اولویت کارها قرار گرفت و برای دیگر مناطق نیز زمینی امدادرسانی در حال انجام است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس تصریح کرد: در حال حاضر خدماترسانی آب، برق و گاز در حال انجام است و مشکلی در این راستا وجود ندارد.
فیاض پور تأکید کرد: رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بهتمامی مناطق سیلزده سرکشی کرد و برنامهریزی لازم برای رفع مشکلات نیز در دستور کار قرار گرفت.
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