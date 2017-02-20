سرکشی و امداد رسانی در فارس همچنان ادامه دارد

حسن فیاض پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه پس از بارش‌ها امدادرسانی گسترده از طریق زمینی و هوایی در استان آغاز شد تأکید کرد: برنامه‌ریزی و اطلاعات دقیقی از میزان و مکان‌های خسارت‌دیده داشتیم به همین دلیل توانستیم خدمات‌رسانی را انجام دهیم.

وی ادامه داد: استفاده از دو بالگرد هلال‌احمر برای مناطقی که در محاصره سیل قرار داشت در اولویت کارها قرار گرفت و برای دیگر مناطق نیز زمینی امدادرسانی در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس تصریح کرد: در حال حاضر خدمات‌رسانی آب، برق و گاز در حال انجام است و مشکلی در این راستا وجود ندارد.

فیاض پور تأکید کرد: رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به‌تمامی مناطق سیل‌زده سرکشی کرد و برنامه‌ریزی لازم برای رفع مشکلات نیز در دستور کار قرار گرفت.