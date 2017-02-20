مسئولان شهرستان گرمسار حق دخالت در انتخابات را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری ظهر دوشنبه در نشست هیئت نظارت بر انتخابات گرمسار به میزبانی فرمانداری شهرستان ضمن تاکید بر اینکه این هیئت رسالت سنگین دفاع از آراء مردمی را دارد، ابراز داشت: از مسئولان انتظار داریم تا تحت هیچ شرایطی در روند انتخابات تاثیرگذار نباشند چرا که رسالت ما امروز تنها اجرای انتخابات و فراهم آوردن شرایط برای حضور همگانی و پرشور مردمی است نه دخالت در نتیجه آن.

وی افزود: مردم به مسئولان خود اعتماد دارند و رای خود را بر حسب این اعتماد بر صندوق می ریزند لذا نباید به گونه ای رفتار کرد که این اعتماد خدشه دار شود.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه امروز تکلیف دولتمردان در زمینه انتخابات روشن و واضح است، گفت: مسئولان می بایست با برنامه‌ریزی دقیق صرفا به برگزاری انتخابات بدون جانب‌داری و در سلامت کامل بپردازند تا شاهد برگزاری رویدادی حماسه وار همانند انتخابات گذشته باشیم.

طاهری با بیان اینکه شرایط برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در گرمسار مهیا است، ابراز داشت: همه مسئولان با همدلی و همراهی زمینه ساز خلق حماسه ای مردمی را در این شهرستان شهید پرور آماده ساخته اند.

وی درباره هیئت نظارت و بازرسی نیز توضیح داد: رسالت اصلی این هیئت پشتیبانی لجستیکی از روند برگزاری و تدارکات انتخابات است که این امرشامل برخورد با متخلفان، امنیت جامعه، صیانت از آراء مردمی، توجیح افکار عمومی، تبلیغ برای حضور گسترده مردم و ... است تا شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای گرمسار باشیم.

فرماندار گرمسار همچنین درباره ویژگی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات، گفت: افراد عضو این هیئت باید آگاه، توجیح، امانتدار، بی طرف و با دقت نظر باشند.

طاهری بیان داشت: مهمترین رسالت فرمانداری در انتخابات سال۹۶، برنامه ریزی صحیح در راستای حضور پرشور مردمی و برگزاری روند صحیح و قانونی انتخابات است.