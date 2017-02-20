بدهکاری برخی فرمانداری های استان به مجریان انتخابات سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی روز دوشنبه در حاشیه همایش فرمانداران سراسر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: برخی از فرمانداری های استان هنوز بابت امور اجرایی انتخابات مجلس شورا و خبرگان سال ۹۴ بدهی دارند که پرداخت این معوقات در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: امکانات، تدارکات و تجهیزات لازم و همچنین کمبودها در اجرای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای سال آینده در استان احصا شده تا در مورد تامین این تدارکات و تجهیزات اقدام شود.

حسن بیگی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مشکلات زائرسرای استان مرکزی در مشهد مقدس ادامه داد: با توجه به مشکلات مربوط به احداث زائرسرای استان مرکزی در مشهد مقدس، مقرر شده هر شهرستان تعدادی سوئیت از این زائرسرا را به خود اختصاص دهد و هزینه و مدیریت پس از ساخت و راه اندازی این سوئیت ها نیز بر عهده همان شهرستان ها باشد.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار مرکزی بیان کرد: زائرسرای استان مرکزی در مشهد مقدس در ۱۰ طبقه یازده واحده احداث خواهد شد و برمبنای جمعیت شهرستان های استان سهمیه ای از این ۱۱۰ سوئیت به شهرستان تعلق می گیرد اما این طرح در حال حاضر به سبب فقدان اعتبار لازم، از پیشرفت فیزیکی ناچیزی برخوردار است.

حسن بیگی با اشاره به اینکه برخی افراد در استان هستند که در طول عمر خود یک بار هم به زیارت علی بن موسی الرضا(ع) نرفته اند، خاطرنشان ساخت: احداث زائرسرای استان ها در مشهد مقدس یک کار خداپسندانه در راستای ایجاد شرایط لازم برای حضور افراد بی بضاعت در مشهد مقدس و زیارت حرم امام رضا(ع) است که توسط رهبر معظم انقلاب پیشنهاد شده و باید با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: شهرداری مشهد زمین ایجاد این زائرسرا را به طور رایگان در اختیار استان ها قرار داده و هیات امنایی به منظور پیگیری امور احداث این زائرسرا تشکیل شده که اگر مردم استان نیز در این زمینه همت و مساعدت کنند هر چه سریعتر احداث خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار مرکزی با اشاره به رسیدگی به وضعیت خانواده شهدای مدافع حرم در استان نیز بیان کرد: شهرستان دلیجان میزبان بیشترین تعداد شهدای مدافع حرم استان است که برخی از خانواده های این شهدا با مشکل تامین مسکن روبرو هستند و در این ارتباط، خانه شهدای مدافع حرم برای این خانواده ها کلنگ زنی شده و فرماندار دلیجان پیگیر رفع موانع و تسریع اجرای این طرح باشد.