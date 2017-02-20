۲۰ محور برون شهری مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راههای کشور، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی و سامانه‌های تردد شمار، اکنون به ‌استثنای محورهای مسدود، ‌ بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز بوده و تردد در آن‌ها به ‌روال عادی در جریان است.

در ۲۴ ساعت گذشته اوج تردد بین ساعات ۱۶ تا ۱۷ و کمترین رفت و آمد بین ساعات سه تا چهار صبح انجام شده است؛ هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند، ساعات مناسب ‌تری را برای سفر خود انتخاب کنند.

همچنین در مدت یاد شده آزادراه کرج - تهران، آزادراه کرج - قزوین، آزادراه تهران - کرج، آزادراه قزوین - کرج، تهران - پاکدشت، آزادراه ساوه - تهران، تهران - شهریار، پاکدشت - تهران، آزادراه تهران - ساوه و شهریار - تهران بیشترین تردد را به خود اختصاص دادند.

ممنوعیت تردد در برخی مسیرها به دلیل مداخلات جوی

محور فرعی شمشک - دیزین واقع در استان‌های تهران و البرز و محور رامیان -اولنگ - شاهرود واقع در استان‌های گلستان و سمنان تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور پونل - خلخال واقع در استان گیلان و محور سروآباد - پاوه (محدوده گردنه تته) واقع در استان کردستان تا اطلاع بعدی به علت بارش شدید برف، کولاک و نبود ایمنی کافی مسدود شده اند.

محور گنجنامه - تویسرکان واقع در استان همدان به دلیل نبود ایمنی کافی و محور سی سخت - پادنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به دلیل بارش بارف و نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

محور نیکشهر - چاهان - زرآباد واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه و نبود ایمنی کافی مسدود خواهد بود.

محور بستک - خمیر واقع در استان هرمزگان نیز تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین بستک - چاه سرمه - بندرعباس انجام می‌شود.

محور فرعی رودبار - قلعه گنج، محور فرعی رودبار - کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان و محور سقز - مریوان، واقع در استان کردستان تا اطلاع بعدی به علت نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور شیراز - جهرم، واقع در استان فارس تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین شیراز - سروستان - فسا - زاهدشهر - جهرم انجام می‌شود.

محور بندرلنگه - خمیر، واقع در استان هرمزگان تا اطلاع بعدی به علت طغیان رودخانه و نبود ایمنی کافی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم دژگان انجام خواهد شد.

محور تهم - چورزق واقع در استان زنجان و محور بوشهر - دیر - بردخون، واقع در استان بوشهر تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود هستند.

محور دبیران - سه راهی جهرم و محور شیراز - خرامه واقع در استان فارس تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین شیراز - داریون -رحمت آباد - کلبار - خرامه انجام می‌شود.

محور کازرون - فراشبند واقع در استان فارس، تا اطلاع بعدی به علت نبود ایمنی کافی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین کازرون - برازجان - اهرم - فراشبند عملی خواهد بود.

محور شیف - گناوه واقع در استان بوشهر به دلیل نبود ایمنی کافی و محور دندی - تخت سلیمان واقع در استان زنجان نیز تا اطلاع بعدی به علت بدلیل بارش شدید برف و کولاک و نبود ایمنی کافی مسدود است.