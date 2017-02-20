به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس حسینی در همایش دهیاران بخش مرکزی و بهاران شهرستان گرگان که ظهر دوشنبه با حضور آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهرها و روستاها را در پیش داریم و بار سنگینی بر دوش دهیاران بخش مرکزی و بهاران شهرستان گرگان قرار دارد.

وی افزود: حضور و فعالیت دهیاران در انتخابات پیش رو کمک موثری به هر چه بهتر برگزار شدن آن خواهد کرد و از دهیاران می خواهیم که افراد شایسته را برای ثبت نام در انتخابات شورای اسلامی روستاها تشویق کنند.

فرماندار گرگان با بیان اینکه امسال ۳۱ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌های بخش مرکزی و بهاران واریز شد، خاطرنشان کرد: این مبلغ برای خدمات رسانی به روستاها و از محل ارزش افزوده و جرایم رانندگی به حساب دهیاری‌ها واریز شده و نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

حسینی تصریح کرد: دهیاری‌ها منتخب شورا و پرالمان محلی روستایی هستند که باید با مدیریت مالی مناسب موجب رونق روستا شوند.

وی با اشاره به دغدغه‌های روستائیان در بخش زمین و سند، گفت: یکپارچه سازی اراضی از مهم‌ترین دغدغه‌های روستائیان بوده که دهیاران می‌توانند با توجه به محدودیت سند در بخش یکپارچه سازی از روستای محمد آباد گرگان الگو بگیرند.

فرماندار گرگان با اشاره به لزوم همکاری دهیاری‌ها با اداره ثبت احوال، افزود: دهیاری‌های شهرستان گرگان در سرشماری نفوس ومسکن همکاری خوبی داشتند و امیدواریم در خصوص ثبت ولادت و وفات و اتباع بیگانه برای نظام مند شدن همکاری داشته باشند.

حسینی به بودجه عمرانی دهیاری‌های شهرستان گرگان اشاره و اظهار کرد: امسال ۵۳ میلیارد تومان بودجه عمرانی در اختیار دهیاری‌ها قرار گرفت که ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن به بخش کشاورزی و راه‌های بین مزارع اختصاص یافت.

وی افزود: اعتبار ۵۳ میلیارد تومانی بخش عمرانی با احتساب ۳۱ میلیارد تومانی که از بخش ارزش افزوده و جرایم رانندگی به حساب دهیاری‌ها واریز شد، مجموع این اعتبارات را به بیش از ۸۰ میلیارد تومان می‌رساند.

به گفته وی، سال گذشته مبلغ یک میلیارد تومان برای موزه روستایی قرق اعتبار گذاشته شد و امیدواریم این الکوها موجب ایجاد فضای گردشگری در توابع شهرستان گرگان شود.