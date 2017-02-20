۷۶ درصد از زندانیان خراسان جنوبی بین ۲۳ تا ۴۳ سال سن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در حال حاضر ۶۵ درصد زندانیان خراسان جنوبی بومی و ۳۵ درصد آن ها غیر بومی هستند.

وی با بیان اینکه هفت درصد زندانیان استان را زنان تشکیل می دهند، بیان کرد: همچنین ۷۸ درصد از جرائم زنداناین استان مربوط به مواد مخدر و ۲۲ درصد دیگر مربوط به سایر جرائم است.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی اضافه کرد: وقتی که ۷۸ درصد از جرائم استان را مواد مخدر تشکیل می دهد بنابراین در خانواده این زندانیان اعتیاد حرف اول را می زند و بنابراین باید توجه ویژه ای به زندانی و خانواده آن ها داشته باشیم.

هاشمی با بیان اینکه در همین راستا سازمان زندان ها به پنج موضوع توجه ویژه داشته است، عنوان داشت: سلامت جسمی زندانی، سلامت روح و روان و فعالیت های فرهنگی و تربیتی از جمله این موضوعات بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی و تربیتی کار در حوزه های فرهنگی، ورزشی، آموزش رسمی، قرانی، کتابخوانی، نماز و کانون های فرهنگی و هنری دنبال می شود، بیان داشت: اداره کل زندان های خراسان جنوبی در سال گذشته در بین ۳۱ استان کشور به عنوان استان برتر در حوزه نماز معرفی شده است.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با بیان اینکه همه این اقدامات در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی انجام شده است، افزود: اگر زنجیره ها را به هم متصل نکنیم و تنها فرزند و یا همسران زندانی را ببینیم به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت.

هاشمی با اشاره به اینکه انجمن های حمایت ارکان بسیار خوبی دارند، بیان داشت: رئیس زندان، فرماندار و دادستان سه رکن مهم انجمن حمایت از زندانیان بوده و تمامی خانواده های زندانیان تحت پوشش این انجمن هستند.

وی به اجرای طرح ملی کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این طرح توجه به کاهش اعتیاد همسران زندانی و پیشگیری از طلاق به سازمان زندان ها محول شده است

۶۵ درصد از همسران زندانیان استان کم سواد یا بی سواد هستند

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی از اختصاص ۳۷۵ میلیون ریال برای اجرای این طرح به اداره کل زندان های استان خبر داد و گفت: امیدوار هستیم که در این زمینه بیش از یک میلیارد ریال هزینه کنیم.

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام شده در انجمن حمایت از زندانیان استان، بیان کرد: در حال حاضر برای ۳۱۱ نفر از همسران زندانیان استان کلاس های آموزشی در زمینه پیشگیری از اعتیاد برگزار شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۵۵ نفر از همسران زندانی در مقوله پیشگیری از طلاق آموزش های لازم را دریافت کرده اند.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۵ درصد از همسران زندانیان استان کم سواد یا بی سواد هستند، عنوان داشت: ارائه آموزش به جامعه هدف یکی از نیازهای جدی است و باید دستگاه های متولی در این زمینه گام بردارند.

هاشمی با اشاره به اینکه همچنین در حال حاضر ۷۶ درصد از زندانیان استان بین ۲۳ تا ۴۳ سال سن دارند، افزود: این یعنی قسمت اعظم زندانیان استان از قشر فعال و جوان استان هستند که باید برای آن ها چاره ای اندیشیده شود.