لایحه بودجه سال آتی شهرداری قزوین۳۱ میلیارد تومان افزایش یافت

فرج الله فصیحی رامندی در گفتگو با خبرنگار مهر از اتمام بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ خبرداد و گفت: میزان بودجه تقدیمی شهرداری در لایحه اولیه به مبلغ ۵۱۶ میلیارد تومان پیش بینی شده بود و با افزایش ۳۱ میلیارد تومان در جریان بررسی بودجه، به ۵۴۷ میلیارد تومان افزایش یافته و به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به کدهای مورد بررسی و تصویب قرارگرفته در آخرین جلسه بررسی بودجه که باحضور شهردار برگزار شد، اظهارداشت: فروش املاک و مستغلات و واگذاری غیرنقدی اموال به مبلغ ۹۳ میلیارد تومان به تصویب رسید و عدد درآمدی دریافت وام به مبلغ ۴۱ میلیارد تومان ازدیگر کدهای به تصویب رسیده است.

رئیس شورای شهر با اشاره به کدهای هزینه ای که در جلسه با حضور شهردار بررسی شد و به تصویب رسید، گفت: پیش بینی اعتبار ۲ میلیارد تومانی برای اجرای طرح های CPI، ۲ و نیم میلیارد تومان برای کمک به مساجد، اختصاص ۵۵ میلیارد تومان برای اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح امام رضا(ع) و اختصاص ۵۵۰ میلیون تومان برای اجرای پروژه آبرسانی به بازار و مقابله با آتش سوزی به تصویب رسید.

وی همچنین از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای توسعه بوستان ملی باراجین و دهکده طبیعت خبر داد و گفت: کد احداث پروژه واحدهای برج مسکونی الهیه با اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی و احداث برج مسکونی بادامستان با رقمی برابر ۸ و نیم میلیارد تومان به بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.