جراحی ترمیم ستون فقرات با چاپگر سه بعدی در هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، بیمار که زن ۳۲ ساله هندی بود، به دلیل بیماری شدید سل قدرت حرکت را از دست داده بود.

این بیماری به طور معمول روی ریه تاثیر می گذارد. اما هنگامیکه سیستم ایمنی بدن زن به دلیل دارو ضعیف شد بود، بیماری به نخاع وی آسیب زد. بیماری سل به مهره های اول، دوم و سوم گردن زن جوان آسیب زد و به این ترتیب توازن جمجمه و بخش پایینی نخاع برهم خورد.

در نتیجه بدن او حالتی خمیده داشت و سر او بی اختیار تکان می خورد. درهمین راستا گروه جراحان بیمارستان Gurgoan راه حلی جالب برای این زن یافتند.

این گروه جراحی به رهبری دکتر آناند نایک مشاور ارشد جراحی نخاع مهره آسیب دیده را با یک مهره تیتانیومی جایگزین کردند. این مهره به وسیله چاپگر سه بعدی ساخته شده بود.

نخست گروه با استفاده از سی تی اسکن و MRI مهره های آزمایشی را تولید کردند. سپس گروه هایی از هند، آمریکا و سوئد آزمایشات بیشتری در بخش بیومکانیک و میزان تحمل فشار مهره چاپی انجام دادند. در نهایت مهره نهایی ساخته شد.

نایک و گروهش در نهایت بخش چاپ شده را بین مهره اول و چهارم جایگذاری کردند و در نتیجه فضای خالی نخاع پر شد. این جراحی طی ۱۰ ساعت انجام شد.

پیش بینی می شود بیمار طی دو هفته کاملا بهبود یابد و زندگی طبیعی داشته باشد.