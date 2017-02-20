چهارده سر فصل مهم در فعالیت دینی فراگیر بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه دبیرخانه دین پژوهان کشور، حجت الاسلام احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در جمع گروهی از روحانیون عرصه بین الملل به تشریح سرفصل های مهم در فعالیت دینی در عرصه بین الملل پرداخت.

حجت الاسلام مبلغی در این نشست گفت: تحقق یک جریان دین مدار بین المللی بدون ایجاد یک هویت مشترک ادیانی امکان پذیر نیست. این هویت را قرآن برای فضای بین الادیانی در نظر گرفته است و آن فعال سازی واژه «ملت ابراهیم» و اقتضائات آن است. اندیشه ملت ابراهیم برای تقویت هویت مشترک ادیانی ضروری است.

اصول تعاملات بین ادیانی در فضای بین الملل

وی با بیان اینکه چهارده سر فصل مهم در فعالیت های دینی فراگیر بین المللی مطرح است، گفت: حرکت بین الملل دینی باید بر پایه اصول وحدت ساز و آفریننده اخلاق که اسلام بر آن تاکید جدی دارد، شکل گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در تشریح این سرفصل ها اظهار داشت: اصولی همچون تعمیق رابطه با خدای متعال (ما غرکَ بِرَبک الکریم)، تقویت زمینه های هم شناسی بین ملت ها (لتعارفوا)، تزریق دو عنصر انصاف و مدارا به کالبد روابط بشری (انصفوا الناس/ مداراة الناس)، تلاش برای استقرار مفاهیم و ادبیات فخیم و زیبا در فضای اجتماع بشری (قولوا للناس حسنا)، تمرکز بر استقرار عدل در مناسبات بین بشر (لیقوم الناس بالقسط/ تقسطوا الیهم)، از جمله اصول وحدت ساز و آفرینده اخلاق در اسلام است.

وی ادامه داد: همکاری و هم افزایی برای تقویت حس نیکوکاری اجتماعی در اجتماعات بشری (تعاونوا علی البر)، تعامل فزاینده برای تعمیق خدا ترسی، معنویت و کرامت دینی در انسان ها (تعاونوا علی البر والتقوی)، دور ساختن روابط بین ادیانی و بین مذاهبی از تعصب های تنش آلود و تاکید بر هویت مشترک ادیانی (قل بل ملة ابراهیم)از دیگر اصول وحدت ساز در اسلام بیان شده است.

مبلغی در ادامه گفت: تقویت رویکرد به سلم جهانی (ادخلوا فی السلم کافة)، احترام به داشته های سالم فرهنگی ملت ها (ولا تبخسوا الناس اشیاءهم)، تقویت گردشگری سالم در زمین با تکیه بر منطق دین نسبت به گردشگری (فسیروا فی الارض)، تقویت ایده حفظ زمین و شرایط زیستی در آن برای همه مردم و همه نسل ها (والارض وضعها للانام)، تلاش برای عاری سازی زمین از فساد (ولا تعثوا فی الارض مفسدین) از دیگر اصول وحدت ساز و اخلاق آفرین می باشند.

وی افزود: ایجاد مسابقه بین نهادهای اجتماعی و علمی وابسته به ادیان مختلف جهت انجام تلاش های خیرخواهانه مشترک و مؤثر و آرامش ساز در روابط بین ادیانی (فاستبقوا الخیرات) نیز در زمره این اصول جای می گیرد.

اصول تعاملات بین مذاهبی

عضو شورای علمی دین پژوهان کشور تصریح کرد: چگونگی مواجهه اخلاقی - اجتماعی مذاهب با یکدیگر به نظریه پردازی و طرح اندیشه های کلان نگر و فراخ نگر نیاز دارد؛ نظریه ها و اندیشه هایی که عرضه و بسط آن بر عهده حوزه ها و دانشگاه هاست. دعوت پیروان یک مذهب از اتباع مذهب دیگر برای پیوستن به مذهب متبوع خود، نه تنها تاثیر چندانی ندارد بلکه عمدتا مضر و خطرناک است و در مناسبات بین مذاهب اختلال و بحران ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه باید تعامل اجتماعی خود با دیگران را در همه حوزه بر پایه اخلاق ژرف نگر، کلان اندیش و حساسیت زدا بنا کنیم، گفت: همه باید بدانند که تکفیریان می خواهند فقها را، چه شیعه و چه اهل سنت، از عرصه خارج کنند.

اصالت الاجتهاد از اندیشه های کلان و زیر پایه

وی ادامه داد: یکی از اندیشه های کلان، اصالت الاجتهاد است، که به اقتضای آن، اندیشه های منسوب به دین، باید در چارچوب اجتهاد شکل گیرد. در حوزه دین شناسی، اندیشه هایی که از چشمه اجتهاد آب ننوشیده اند، نوعا یا به افراط یعنی تکفیر انجامیده، یا به تفریط یعنی رفتن به سمت نفی حضور دین در جامعه گرویده اند. یکی از توافق های مؤثر شیعه و سنی باید توافق بر "اصالة الاجتهاد" و التزام به ضرورت گذشتن اندیشه های دینی از مجرای اجتهاد باشد.

مبلغی در پایان گفت: این توافق باعث خواهد شد تا اندیشه ورزی دینی در جهان اسلام ضمن آن که به سمت ایجاد و حفظ فرصت های لازم برای خلاقیت فکری و ابداع علمی پیش رود، در مسیرهای تضعیف کننده نسبت به منطق و جایگاه دین قرار نگیرد و جامعه را در افراط و تفریط فرو نبرد.