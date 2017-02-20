برج کنترل ترافیک دریایی بندر شادگان افتتاح شد

رحیم مزرعه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آغاز به کار برج کنترل ترافیک دریایی در مدت زمان 20 روز، گامی مهم و مؤثر در راستای توسعه بندر شادگان و اعمال نقش حاکمیتی این بندر به حساب می‌آید.

مزرعه در بیان اهمیت راه‌اندازی برج کنترل ترافیک دریایی افزود: در همه جای جهان بنادر را به وسیله برج کنترل آنها می‌شناسند چرا که همچون بازویی توانمند، نقش تعیین کننده‌ای در اعمال حاکمیت و افزایش قدرت اجرایی هر بندر را داراست و به نوعی می‌توان از آن به عنوان زیربنای مهم بندری نام برد.

وی بیان کرد: با راه‌اندازی برج کنترل ترافیک دریایی بندر شادگان، از این پس ضمن کنترل و اشرافیت کامل ترافیک دریایی محدوده بندر شادگان به منظور جلوگیری از بروز سوانح دریای، امکان برخورد قاطع و عملیاتی با واحدها و شناورهای خاطی و یا آسیب‌ رسان به تاسیسات بندری، محیط زیست و شناورهای دیگر فراهم خواهد شد.

رئیس بندر شادگان عنوان کرد: بر اساس استانداردها و قوانینی که از سوی سازمان بین المللی دریانوردی (IMO ) وضع شده است، متولی آب های هر سرزمین، سازمان بنادر و دریانوردی همان کشور بوده و راه‌اندازی برج کنترل بندر شادگان اقدامی در جهت اعمال حاکمیت فعال و نقش آفرینی در شکوفایی اقتصادی کشور و منطقه به خصوص در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

مزرعه تصریح کرد: همزمان با آماده‌سازی برج کنترل آن هم در مدت زمانی کوتاه که به یاری و تلاش همه پرسنل بندر شادگان صورت گرفت؛ بی‌سیم VHF دریایی این بندر نیز با توان پوشش تا انتهای خورموسی و ناحیه غربی خلیج فارس نیز راه‌اندازی شد.

وی از آماده‌سازی نرم‌افزار ورود و خروج واحدهای شناور خبر داد و گفت: به زودی خبر عملیاتی شدن این نرم‌افزار به منظور نصب در برج کنترل و آماده‌سازی برج کنترل مرتفع با هدف اشرافیت کامل بر کانال ورودی بندر را به عنوان دو اقدام مهم و ارزشمند دیگر در راستای افزایش توانمندی‌های عملیاتی بندر شادگان اعلام خواهیم کرد.