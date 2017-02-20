لزوم همکاری ارگان های آران وبیدگل برای اسکان نوروزی آموزش وپرورش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معدندار پیش از ظهر دوشنبه، در دهمین شورای آموزش وپرورش آران و بیدگل اظهار داشت: آموزش و پرورش آران و بیدگل همواره در بحث اسکان نوروزی مورد بی مهری در شهرستان قرار گرفته است.

وی با اشاره به ویژگی های آران و بیدگل در دارا بودن آثار تاریخی و طبیعی منحصربه فرد تصریح کرد: با وجود ۵۰۰ اثر تاریخی و طبیعی در آران و بیدگل، این آثار به صورت ملموس به مردم کشور و استان شناسانده نشده است.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل به بحث مهم اسکان مسافران بویژه در ایام نوروز اشاره و اظهار کرد: در بحث اسکان مهم ماندگاری مسافر در شهرستان است که در صورت محقق شدن این موضوع می توان گفت شهرستان در جذب گردشگر موفق بوده است.

وی در ادامه به موضوع آسیب های اجتماعی در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی آموزش های لازم در سطح مدارس باید اجرا شود.

معدندار تعامل حوزه و آموزش و پرورش و همچنین استفاده از مشاوران خبره در مدارس را راهی برای کم کردن آسیب های اجتماعی برشمرد و افزود:یکی از دلایل اصلی در بحث آسیب های اجتماعی در شهرستان مذهبی آران و بیدگل دور شدن از فرهنگ اصیل مذهبی مردم است.