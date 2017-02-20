ورود تراکتورهای بدون راننده به مزارع هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری «هفته سبز بین المللی» که در برلین آلمان برگزار شد مزارع هوشمند مرتبط با هم در کانون مباحث محققان قرار داشت.

کارشناسان تخمین می زنند بازار جهانی چنین مزارعی تا سال ۲۰۲۴ ارزش هنگفتی درحدود ۷۰ میلیون یورو خواهد داشت و این یعنی تحولی بی سابقه در کشاورزی و دامپروری که تقریبا همپای بشر قدمت دارد.

مثال بارز در این زمینه Iglo نام دارد. این مزرعه هوشمند با تکیه بر تازه ترین فناوریها ارایه شده و در آن دامها شرایط به مراتب بهتری نسبت به گذشته دارند. بدون شک مهمترین و جذاب ترین بخش این مجموعه ماشین خودکاری است که غذای مورد نیاز دام را در اختیار آنها قرار می دهد. این ماشین، پودر شیر را با آب مخلوط کرده تا غذایی ایده آل و مقوی را برای گاوها و گوساله ها آماده کند.

در چنین مزارعی کار برای کشاورزان و دامپروران راحت تر از قبل خواهد بود. آنها نیازی ندارند که همچون گذشته در اول صبح غذای دامها را آماده کنند و همواره زمان زیادی را صرف تمیز نگاه داشتن مزارع کنند.

در یکی از این مزارع، روباتی به نام «جونو» مشغول به کار است که مجموعه ای از کارهای یک کشاورز و دامپرور را انجام می دهد. در واقع او کارهایی را انجام می دهد که چندان پیچیده نیست اما بشر طی قرون گذشته مشغول به انجام آن بوده است.

البته همواره درخصوص ورود روباتها به دنیای کشاورزی و دامپروری مقاومتهایی وجود داشته اما نظرات مخالف هم به تدریج به موافق تبدیل می شوند.

تراکتورهای بدون راننده یکی دیگر از اجزای مهم مزارع هوشمند به شمار می آیند که در مزارع مرتبط با هم به کار گرفته می شوند. آنها جزء اصلی مزارع هوشمند آینده را تشکیل می دهند.

تخمین زده می شود بیش از ۱۰۰ هزار تراکتور خودران توسط ۱۵۰۰ تولید کننده روانه بازارها شود.