توسعه روابط دوجانبه چین و آرژانتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در آستانه چهل و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک چین و آرژانتین، مقامات و کارشناسان هر دو طرف تایید کردند که روابط دوجانبه چین و آرژانتین در طی چهاردهه گذشته در تمامی زمینه ها به خوبی توسعه یافته است.

«موریسیو ماسری» رئیس جمهور آرژانتین در این ارتباط گفت: ما برای توسعه روابط با چین اهمیت زیادی قائل هستیم. هر دو کشور مکمل یکدیگر هستند، دولت چین باید مواد غذایی برای مردم خود فراهم کند در این زمینه ما شریک تجاری خوبی برای این کشور هستیم. از طرفی دیگر کشور آرژانتین به انرژی نیاز دارد که چین می تواند شریک مناسبی برای آن باشد. در زمینه ساخت زیرساخت ها و توسعه آنها نیز باید گفت که دولت چین در این زمینه تاکنون موفق عمل کرده و می تواند در زمینه ساخت و توسعه زیرساخت ها به دولت آرژانتین کمک کند.

وزیر امور خارجه آرژانتین نیز در این زمینه گفت: روابط چین و آرژانتین در این برهه زمانی بسیار خوب است. ما به توافقات دولت قبلی با چین پایبند بوده و خواهان گسترش روابط در تمامی زمینه ها هستیم. همکاری در زمینه های گوناگون نشان می دهد که منافع مشترک و متقابل باعث حفظ روابط بوده است.

«یانگ وانگمین» سفیر چین در آرژانتین نیز گفت: تقویت روابط چین و آرژانتین یک موفقیت بزرگ بوده و دوستی سنتی را به یک همکاری جامع و استراتژیک تبدیل کرده است. فاصله بین دو کشور بسیار زیاد است اما روابط بین دو کشور با گذشت زمان تقویت می شود.

گفتنی است که روابط دیپلماتیک چین و آرژانتین ۱۹ فوریه ۱۹۷۲ از سر گرفته شد.