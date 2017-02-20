تهران صاحب موزه مشاهیر و خوشنویسی می شود/ «بهارستان» در همه شهر

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری عیسی علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، سید مجتبی موسوی سرپرست معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران و کیهان محمدخانی معاون فنی و طرح های شهری سازمان زیباسازی شهر تهران صبح امروز دوم اسفند برگزار شد.

در ابتدای این نشست علیزاده گفت: در حوزه تبلیغات فرهنگی و هنری و محیطی و همچنین حوزه فنی و پیرایشی شهر در طول سال خدمات بسیاری در سطح شهر صورت گرفته که همکاران بنده در حوزه معاونت فنی و فرهنگی آن را توضیح می دهند. اما در ابتدا بگویم که هدف اصلی ما در همه موارد ارتقاء سیما و منظر شهری است.

وی ادامه داد: پیش از هر توضیحی هم اعلام کنم امسال با پایان شهادت حضرت زهرا(س) از نیمه اسفندماه و با نزدیک شدن به روز زن و روز مادر و همچنین بعد از ۱۳ فروردین و همزمان با روز پدر ما علاوه بر پرداختن به رویداد بهارستان و طرح استقبال از بهار به این دو رویداد مذهبی نیز توجه ویژه ای در برنامه های فرهنگی و هنری خود داریم.

وی بیان کرد: کاری که طی این ۳ سال اخیر در سازمان زیباسازی شهرداری تهران و در بخش صیانت از املاک تاریخی و میراثی صورت گرفته است به جرأت می توان گفت تاکنون هیچ سازمانی به آن ورود نکرده است. کاری که ما در موزه استاد صنعتی یا در باغ نگارستان انجام دادیم و یا تملکی که برای ساخت خانه عروسک در خیابان سی تیر به درخواست انجمن هنرمندان نمایش عروسکی انجام دادیم از جمله این کارهاست. ما تمرکزمان در این سال ها بر وظایف زمین مانده ای بود که توجه به بحث های میراثی در راس آن ها قرار داشت.

در ادامه نشست محمد کیهانی توضیحات جامعی درباره فعالیت این حوزه در راستای ساماندهی منظر شهری و مبلمان شهری در طول سال ۹۵ ارائه داد که از آن جمله می توان به بازسازی سردر باغ ملی که یکی از بناهای تاریخی ملی است اشاره کرد. همچنین راه اندازی مجدد آبنمای موزیکال پارک ملت که پیش از این توسط شرکت چینی ساخته شده بود و به زودی با همت مهندسین ایرانی و با فن آوری ایرانی رونمایی مجدد می شود. مرمت ناصر خسور و بازسازی ۸ پلاک ارزشمند و قدیمی در این راسته، پیرایش محورهای میدان انقلاب تا دروازه دولت، اعلام فراخوان نورپردازی جشنواره نورآرایی و انتخاب ۶۰ اثر از میان یک هزار و ۱۰۰ طرح رسیده، نورپردازی تئاتر شهر، اجرا و تکثیر ۵ طرح برتر مبلمان شهری منتخب در رویداد «دایره خلاق»، نصب مبلمان شهری در تالار وحدت، اعلام فراخوان دوره چهارم «دایره خلاق» با محوریت طراحی مبلمان شهری مناسب با کودکان، مرمت باغ نگارستان و کتابخانه پروین اعتصامی در این مکان تاریخی مواردی بود که به گفته وی عملیات عمرانی انها یا به اتمام رسیده یا تا پایان سال ۹۵ به اتمام می رسد.

در ادامه نشست مجتبی موسوی با اشاره به اینکه سال ۹۵ سال پر کاری را در حوزه هنرهای شهری پشت سر گذاشتیم به برخی از رویدادهای مهم پشت سر گذاشته شده در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: ما خوشبختانه با مشارکت حداکثری هنرمندان که دغدغه هنرهای شهری را دارند و با دغدغه همراهی با حرفه ای ها و در عین حال حمایت از جوانان و فارغ التحصیلان عرصه هنر فعالیت های خود را پیش می بریم.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ در حوزه گرافیک ما در بحث تبلیغات شهری کمپین های فرهنگی زیادی را با موضوعات متنوع برگزار کردیم. در حوزه دیوارنگاری و نقاشی دیواری نیز با موضوع انقلاب و شهدا کارهای شاخصی انجام شد که یکی از شاخص ترین آنها فراخوانی بود که برای یادمان طراحی مدافعان حرم ارائه کردیم و ۴ اثر یادمانی با موضوع شهردای مدافع حرم انتخاب شد. سه تا از این طرح ها در سطح شهر اجرا شده و طرح چهارم نیز تا پایان سال انجام خواهد شد. ما بیش از ۳۰ اثر از شهدا را امسال در سطح شهر روی دیوارها اجرا کردیم.

موسوی بیان کرد: امسال برای اولین بار در سطح کشور ما دیوارنگاری مدارس را با این هدف که با نگاه عمیق و بر اساس نقدهایی که به دیوارنگاری های سطحی در سطح مدارس شده بود ورود کردیم. طرحی با نام «ماه مهربانی» را ارائه کردیم و خوشبختانه بسیاری از حرفه ای ها در این فراخوان شرکت کردند و ۲۱۵ مدرسه در سطح مناطق شهری شامل اجرای این طرح شدند. در حوزه مجسمه سازی نیز اولین سمپوزیوم مفاخر با موضوع شاعران و پهارمین دوره مجسمه های دوره دفاع مقدس و پنجمین سمپوزیوم مجسمه های شهری را برگزار کردیم. اینها همه به جز تک پروزه های گرافیکی در شهر تهران است که در سال ۹۵ انجام شد.

بهارستان رویدادی در چند بخش

سرپرست معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به رویداد پیش روی «بهارستان» و وسعت این رویداد از نظر ابعاد هنرهای شهری و اهمیت آن برای سازمان زیباسازی نیز گفت: امسال برای دومین بار مجموعه هنرهای شهری تحت عنوان سالانه هنرهای شهری و با عنوان رویداد «بهارستان» در سطح شهر تهران اجرا می شود. شورای هنری این رویداد تنها به داوری و انتخاب آثار دست نمی زند بلکه از ابتدا تا انتهای این رویداد در سیاستگذاری ها دخیل است. بیش از ۱۳۲۰ هنرمند در این رویداد ثبت نام کردند که در پایان بررسی ها ۲۶۰ اثر از ۲۶۰ هنرمند به عنوان نقاشی دیواری و هنرهای حجمی و محیطی در سطح شهر تهران اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این رویداد بخش های مکملی هم دارد درباره این بخش ها بیان کرد: ما در بخش تخم مرغ های نوروزی که اتفاقا بیشترین استقبال را از سوی هنرمندان دارد امسال هنرمندانی را خواهیم داشت که حتی حاضر نیستند کارهایشان را در هر گالری به نمایش بگذارند. ما به دلیل استقبال تعداد این حجم ها را امسال افزایش دادیم و در دو بخش حرفه ای و دانشجویی ۴۰۰ اثر از ۴۰۰ هنرمند را به صورت ورک شاپ اجرا خواهیم کرد که ماحصل آن را نوروز در سطح شهر شاهد خواهید بود.

وی ادامه داد: در بخش «تهران، شهر نقاشی» که برای حرفه ای های عرصه نقاشی برپا می شود ما پیش بینی کردیم ۱۱۱ هنرمند تا پایان سال ۱۲۶ اثر را بر ۱۲۶ جداره شهری نقاشی کنند. همچنین در بخش دانشجویی با عنوان «رویش» که فراخوانش را به صورت مستقل ارائه کردیم ۴۸ هنرمند جوان ۷۵ اثر را روی دیوارها اجرا خواهند کرد. به جز رویداد بهراستان و بخش حجم این رویداد ۳۵ اثر مجسمه تا پایان سال در سطح شهر نصب خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه با همکاری گالری مریم در بوستان حضرت مریم ورک شاپی برای دیوارنگاری توسط کودکان و نوجوانان برپا خواهد شد از مشارکت انجمن هنرمندان مجسمه ساز با سازمان زیباسازی برای معرفی ۳۵ هنرمند مجسمه ساز که قرار است روی درختان خشکیده خیابان ولیعصر کار کنند و احجامی از دل این درختان خشک شده بسازند نیز خبر داد.

در ادامه نشست علیزاده به همکاری با اداره اوقاف برا بخش تبلیغاتی ۳۴ امین دوره مسابقات بین الملی قرآن کریم اشاره کرد و درباره المان میدان انقلاب نیز توضیحاتی ارائه داد. وی گفت: ما تا پایان سال طرحی اسلمی را روی گنبد مترو این میدان اجرا می کنیم. موضوع درباره المان این میدان این است که همه متف القول هستند که نباید المانی در این میدان به کار ببریم که به آشفتگی بصری این میدان اضافه کند. یک آبنمایی هم با ۲۲ فواره به نشانه ۲۲ بهمن برای این میدان طراحی شده که به زودی رونمایی می شود.

وی درباره المان میدان ولیعصر تهران نیز گفت: ما برای المان میدان ولیعصر یک فراخوان دادیم اما هیچ طرحی که نظر همه را به خود جلب کند به دست نیامد. برای سال ۹۶ هم فراخوانی اعلام خواهیم کرد که در این فراخوان از هنرمندان مسلمان دیگر کشورها هم طرح هایی را خواهیم خواست اما شاید باز هم به نتیجه نرسیم. نکته این است که در حال حاضر میدان ولیعصر یک عمق ۱۳ متری دارد و بازارچه ای در زیر آن قرار گرفته است. طراحی المان برای چنین فضایی کاری بسیار دشوار است اما در حال حاضر ما از امروز بنرهای تبلیغاتی دور میدان ولیعصر را جمع آوری کردیم.

مشکلات حقوقی موزه ژازه تباتبایی رفع شد/ بهره برداری در سال ۹۶

علیزاده در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اتمام کار موزه علی اکبر صنعتی و اختلافاتی که با هلال احمر درباره بازگشایی این موزه پیش آمده گفت: موزه علی اکبر صنعتی را وقتی تحویل گرفتیم یک مخروبه واقعی بود. ما هم بنا را مرمت کردیم و حتی لوله کشی ها را عوض کردیم و سرویس بهداشتی برایش ساختیم و هم کل مجسمه ها و نقاشی های آنجا را مرمت کردیم. ۹۵ درصد کار هم به اتمام رسیده است. اما از ابتدا توافق ما با هلال احمر بر این بود که کاربری این مکان موزه باشد و برای کارهای اداری از آن استفاده نشود. در حال حاضر میراث فرهنگی هم طی نامه ای از هلال احمر خواسته کاربری این مکان موزه باشد. اما به هر حال ملک متعلق به هلال احمر است و گویا آن ها این توافق را قبول ندارند در صورتیکه ما گفته بودیم برای کاربری این مکان نماینده ای از سازمان زیباسازی شهرداری، میراث فرهنگی و هلال احمر باید باشد.

موسوی نیز در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تعیین تکلیف موزه ژازه تباتبایی که مدت ها است به تاخیر افتاده است گفت: ما در خیلی از مواردی که اینجا بحثش پیش امد وظیفه اساسنامه ای نداریم. از جمله راه اندازی موزه ها و یا تبدیل خانه هنرمندان به موزه اما نسبت با فعالیت سازمان میان این فعالیت ها نسبتی پیدا می کنیم و کار را پیش می بریم. درباره منزل ژازه تباتبایی که شامل دو خانه است که یکی متعلق به خود این هنرمند است و دیگری منطل پدری اوست مشکل اصلی برای خرید ملک و آثار ورثه بودند. ما چند سال است در حال پیگیری این موضوع هستیم. اختلافاتی میان ورثه بود وبر خی از آن ها خارج از کشور اقامت داشتند اما در نهایت در حال حاضر مشکل حل شده است و بر سر قیمت هم به توافق رسیده ایم مگر اینکه در آخرین لحظات نظر ورثه تغییر کند.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره رویداد بهارستان در دور قبل که چیدمان آثار در سطح شهر تمرکز داشت و در سطح شهر پراکنده نبودند و این سوال که آیا امسال هم قرار است آثار متمرکز در سطح شهر اجرا شود نیز بیان کرد: ما هدفمان در دور قبل از تمرکز اجرای آثار در چند محور در سطح شهر این بود که یک گالری شهری ایجاد کنیم اما امسال با توجه به نقد و نظرهایی که شد سعی می کنیم آثار را در وسعت شهر اجرا کنیم و امیدواریم با توجه به این وسعت آثار در سطح شهر دیده شوند. ضمن اینکه در حوزه دیوارنگاری ها و گرافیک سال قبل هم کل شهر را دیده بودیم.

علیزاده در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اعلام فراخوان یادمان شهدای آتش نشان نیز گفت: اگر در محل پلاسکو قرار باشد ساختمان جدید ایجاد شود ما امادگی داریم موزه آتش نشانی را راه اندازی کنیم. در کنارش قرار است به زودی فراخوان طراحی یادمان شهدای آتش نشان را نیز اعلام کنیم.

وی در پایان با اشاره به ۳ اتفاق مهمی که در نیمه اول سال ۹۶ رخ خواهد داد بیان کرد: ما سال ۹۵ عناوین مفصلی در حوزه هنرهای شهری را به صورت کتاب و به صورت ترجمه منتشر کردیم که در سال ۹۶ یک رونمایی کلی از این عناوین انجام خواهیم داد. همچنین موزه مشاهیر شامل مجسمه های مومی چهره ها را افتتاح خواهیم کرد. موزه خوشنویسی را نیز سال ۹۶ در نیمه نخست سال به بهره برداری خواهیم رساند.