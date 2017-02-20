به گزارش خبرنگار مهر، مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در حاشیه بازدید هنرمندان از پروژه پلازای شهری، در خصوص لایحه نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی گفت: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا، یارانه حمل و نقل به قشرهایی اختصاص پیدا میکند که ضرورت دارد و نیازمند هستند و اینطور نیست که نرخ حمل و نقل عمومی برای همه اقشار رایگان باشد.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، که شهردار تهران در گفتگویی با یکی از سربازان، قول داده بودند که این قشر نیز تحت حمایت و یارانه بلیت مترو و اتوبوس قرار گیرند، گفت: حتماً این قشر مورد حمایت قرار میگیرند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: بر اساس قانون، دولت، مردم و شهرداری هر کدام باید یکسوم از هزینههای تمام شده نرخ حمل و نقل را پرداخت کنند، اما در حال حاضر برخی سهم خود را پرداخت نمیکنند و برای توسعه، نیازمند واقعی شدن قیمت بلیت اتوبوس و مترو هستیم؛ هر چند میدانیم محدودیتهایی در شورا و فرمانداری وجود دارد.
حسینی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر، در خصوص پروژههای ترافیکیِ شهری که برخلاف سیاستهای انسانمحور، عابران پیاده را به زیرزمین و فضا را برای تردد آسانتر خودروها در سطح فراهم میکنند، گفت: پروژه پلازای ولیعصر اینگونه نیست، ما با یک فضای زیرسطحی روبرو بودیم که محل اتصال دو خط اصلیمان بود و تلاش کردیم از این فضای زیرزمینی، فضایی به نفع شهروندان ایجاد کنیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص افزایش سفر در این منطقه پرترافیک با بهرهبرداری از پروژه پلازای ولیعصر، گفت: این نقطه از شهر، جاذب سفر است و سفر جدیدی با افتتاح آن به این نقطه تحمیل نمیشود و تنها رفت و آمدهای شهروندان که از لابلای خودروها بود، ساماندهی و ایمن میشود.
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