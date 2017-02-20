خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پسماندهای پزشکی از جمله معضلاتی است که اغلب استانهای کشور از جمله لرستان با آن درگیر هستند تا روند کنونی این زباله ها خواب آشفته محیط زیست را رقم بزند و سلامت جامعه در کابوس تبعات ناشی از دفع غیر اصولی این زباله ها گم شود.

زباله های بیمارستانی و مخاطرات جدی برای سلامت جوامع

یکی از مشکلاتی که گریبانگیر جوامع شهری است تولید زباله های مختلفی است که هر کدام سیستم به خصوصی را برای دفع شان طلب می کنند. در شهرهای بزرگ علاوه بر زباله های خانگی زباله های دیگری نظیر زباله های صنعتی، نخاله های ساختمانی و زباله های بیمارستانی تولید می شود که سیستم دفع آنها با سیستم های متداول در دفع زباله های خانگی متفاوت است.

این زباله ها که به نوعی زباله های تخصصی به شمار می روند در جنبه هایی با زباله های خانگی تفاوت دارند و موجبات آلوده سازی بیشتر محیط زیست را فراهم می سازند و سلامتی و بهداشت جوامع انسانی را تهدید می کند.

زباله های بیمارستانی آلودگی های متعددی از قبیل آلودگی های بیولوژیک شامل انواع باکتریها، ویروس ها، انگل ها، قارچهای بیماری زا، نسوج وضایعات پاتولوژیک و...، مواد شیمیایی توکسیک و یا کارسینوژن و آلودگی های رادیواکتیو از جمله رادیو ایزوتوپ هایی که برای تشخیص و یا درمان بکار گرفته می شوند دارند که هر کدام به تنهایی می توانند تهدیدی جدی برای محیط زیست و جوامع بشری به شمار روند.

بااین‌حال در استان لرستان همچنان برخی از مطب‌های پزشکان و بیمارستان های سطح استان چندان به دفع اصولی زباله‌های خود مقید نیستند تا این زباله‌ها که به همراه زباله‌های معمولی دفع می‌شود سلامت مردم استان را تهدید کند.

اراده ای برای حل مشکل زباله های مراکز درمانی وجود ندارد

مهرداد فتحی بیرانوند ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه پسماند لرستان در سخنانی اظهار داشت: تمام مراکز درمانی موظف هستند با هماهنگی مراکز بازیافت شهرداری، در راستای بی خطرسازی زباله های این بخش تمام تلاش خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون اراده ای برای حل مشکل زباله های مراکز درمانی صورت نگرفته و این معضل همچنان به عنوان یک خطر سلامت عموم مردم را به خطر می اندازد بیان داشت: این زباله ها از طریق نفوذ در آب های زیرزمینی و همچنین از طریق برخی افراد به عنوان زباله جمع کن سلامت افراد جامعه را به خطر می اندازند.

مدیرکل محیط زیست لرستان با بیان اینکه سازمان محیط زیست در جلسات قبل مصوباتی داشته و طی این جلسات قرار شد مهلتی به سازمان نظام پزشکی داده شود که طی آن اگر کلینی کها و بیمارستانها و همچنین مطبهای خصوصی در این بخش همکاری لازم را نداشته باشند با آنها برخورد قاطع صورت گیرد گفت: خوشبختانه در شهرستان خرم آباد، به عنوان اولین شهر در سطح کشور صنف دندانپزشکی چند ماهی است در بحث جمع آوری و انتقال زباله ها به صورت استاندارد و همچنین بی خطرسازی زباله ها شروع به کار کرده است.

فتحی بیرانوند با اشاره به اینکه برای اولین بار در کشور، محیط زیست لرستان اقدام به برگزاری یک دوره سه روزه در خصوص پسماند برای ۳۵۰ نفر پزشکان متخصص و فوق تخصص کرده است افزود: همچنین سازمان نظام پزشکی هم اعلام کرده که اگر پزشکان در این دوره شرکت نکنند پروانه مطب آنها تمدید نخواهد شد.

تشکیل پرونده برای بیمارستان دورود

وی با بیان اینکه بعد از این دوره آموزشی، طی دو نامه منابع پذیرنده زباله های عفونی محیط های پزشکی باید جمع آوری شود گفت: چند روزی است این کار انجام گرفته و تمام مطب ها ۱۰ روز مهلت دارند مانند دندان پزشکان به جمع آوری زباله ها بپردازند.

مدیرکل محیط زیست لرستان با اشاره به اینکه بیمارستان نرگس شهرستان دورود متاسفانه از قبول پسماند زباله ها خودداری کرده و علی رغم میل باطنی برای پزشکان پرونده تشکیل داده و به دادگاه فرستاده شدند ادامه داد: در بحث بی خطر سازی بیمارستان امام علی شهرستان الشتر همکاری لازم را داشته و سایر شهرها هم اقداماتی انجام داده اند.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه متاسفانه وضع زباله های شهرهای الشتر و نورآباد اسفناک است گفت: شهرداریهای آنها موظف به دفع بهداشتی زباله ها هستند.

وی در خصوص بحث نخاله های ساختمانی نیز گفت: کارهایی در این زمینه انجام شده، اما به دلیل رصدنکردن شهرداری ها این نخاله ها همچنان باقی مانده اند.

مدیرکل محیط زیست لرستان با تاکید بر اینکه طبق قانون شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، مکلف به طرح ساماندهی، بازیافت و پسماند زباله هستند گفت: در استان لرستان نیز شهرستانهای خرم آباد و بروجرد مکلف به انجام این طرح هستند و اگر این کار انجام نگیرد، دستگاه های ذی ربط ورود پیدا کرده و برخورد جدی خواهند کرد.