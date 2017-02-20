به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطفاللهیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: به اذعان کارشناسان رینگ پیادهروی پیرامون دریاچه شورابیل به طول هفت کیلومتر طولانیترین مسیر پیادهروی در سطح استانها است.
وی افزود: رینگ پیادهروی شورابیل یکی از پروژههای انسانمحور مجموعه شهرداری اردبیل است که با رویکرد توجه به سلامت شهروندان و استفاده بهینه از ظرفیتهای طبیعت شهرها اجرا شده است.
وی تأکید کرد: در اجرای مسیر پیادهروی به استانداردهای روز توجه شده بطوریکه مسیر ویژه پیادهروی و دوچرخهسواری پیرامون دریاچه پیشبینی شده است.
شهردار اردبیل با تأکید به اینکه دریاچه شورابیل یکی از عناصر باارزش طبیعی شهر اردبیل بوده و پتانسیل کمنظیری در اجرای پروژههای انسانمحور دارد، اضافه کرد: با هدف استفاده از قابلیت این دریاچه مسیر سلامت در پیرامون آن اجرا شده است.
لطفاللهیان به سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد تومانی در اجرای پروژههای مشارکتی شهرداری در سال جاری اشاره و تأکید کرد: به دلیل محدودیت درآمد شهرداری تلاش شده در توسعه منطقه نمونه گردشگری شورابیل از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.
وی با تأکید به اینکه این منطقه میتواند خود محرک توسعه در شهر اردبیل باشد، اضافه کرد: از طرحهای پیشنهادی بخش خصوصی برای توسعه منطقه نمونه گردشگری استقبال میشود.
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