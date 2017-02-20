آمریکا شانس آورده که «مک کین» رئیس جمهور نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، سناتور راند پل نماینده کنتاکی گفت: اگر مک کین هم اکنون رئیس جمهوری بود، ما در جنگی دائمی بسر می بردیم. اختلافات او با رئیس جمهوری ریشه در مناقشات شخصی دارد.

او با خوش شانس خواندن آمریکا از اینکه مک کین رئیس جمهورش نیست اضافه کرد: اگر به نقشه نگاه کنید، حداقل شش نقطه را می بینید که مک کین طرفدار پیاده کردن سرباز در آنجا است. او از جنگ عراق هم پشتیبانی کرده بود.

مک کین پیش از این در یک برنامه تلویزیونی، دونالد ترامپ را با یک دیکتاتور مقایسه کرده بود. «اولین کاری که دیکتاتورها انجام می دهند، بستن مطبوعات است. من نمی خواهم بگویم رئیس جمهور ترامپ یک دیکتاتور است، اما ما باید از تاریخ درس بگیریم».

به گفته راند پل، اختلاف مک کین با ترامپ ارتباطی با موضوع رسانه ها و مطبوعات ندارد، بلکه به دیدگاههای متفاوت آن دو در مورد سیاست خارجه مربوط است. «لازم نیست ما در همه جای دنیا تغییر رژیم داشته باشیم و به دنبال ملت سازی باشیم».