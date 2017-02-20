به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس یک روزه آشنایی با طبقه بندی عملکرد ناتوانی و سلامت امروز دوشنبه با حضور ۸۰ تن از کارشناسان حوزه توانبخشی و روانشناسان بالینی استان کرمانشاه در محل سالن شهید یاری بنیاد فرزانگان کرمانشاه برگزار شد.

رکسانا یادگارآذری، دبیر کمیسیون پزشکی شهرستان کرمانشاه در این کنفرانس اظهار داشت: هدف از برگزاری این کنفرانس طبقه بندی نقصی است که معلولیت ها در زندگی فرد ایجاد می کند.

وی افزود: معلولیت به عدم کارکرد یا هرگونه محدودیت، فقدان، آسیب در سطوح ساختار آناتومیک و عملکرد فیزیولوژیک، فعالیت های روزه مره زندگی و مشارکت های اجتماعی اطلاق می شود.

دبیر کمیسیون پزشکی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: عوامل محیطی نظیر فیزیکی، اجتماعی، نگرشی، فرهنگی و عوامل فردی می تواند بر فرآیند ناتوانی و سلامت و عملکرد فرد تأثیرگذار باشد.

وی تاکید کرد: آشنایی با طبقه بندی عملکرد ناتوانی و سلامت در زمینه شناخت تأثیر معلولیت بر روی زندگی اجتماعی را بازگو می کند و در واقع این کنفرانس بیان کننده طبقه بندی منسجم معلولیت ها به صورت مشترک در تمام دنیاست.

دکتر هوشنگ امیریان، رئیس بیمارستان محمدکرمانشاهی نیز در این کنفرانس گفت: حدود ۱۵۰ علت بیماری شناخته شده است.

وی افزود: اهداف ما در طبقه بندی بیماری ها تشخیص اختلالات است و امروزه بر اساس آمارها میزان مبتلایان به اختلال اتیسم یک در ۶۸ است و غربال گری در راستای پیشگیری از این اختلال از ۱۸ ماهگی آغاز می شود.

رئیس بیمارستان محمدکرمانشاهی گفت: اختلالات بسیار بوده و انواع مختلفی دارند و شایع ترین آنها نیز اختلال اضطراب است.

امیریان تصریح کرد: بر اساس آمارها بانوان بین ۱۵ الی ۲۵ درصد و مردان بین ۱۵ الی ۲۰ درصد دچار افسردگی هستند.