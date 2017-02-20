عملیات اجرایی نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی مشترک ایران و روسیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر،عملیات اجرایی احداث نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک، بعدازظهر دوشنبه با حضور چیت‌چیان وزیر نیرو ایران و الکساندر نوآک وزیر انرژی روسیه در استان هرمزگان آغاز شد.

این نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی با همکاری شرکت تکنوپروم اکسپورت روسیه و شرکت ایران عمران آذرستان در منطقه ساحلی شهر بندر کوهستک در محدوده روستای کرپان شهرستان سیریک ساخته می‌شود و هم‌اکنون عملیات زیرسازی محوطه و سایت اصلی این نیروگاه به وسعت ۱۰۰ هکتار پایان یافته است.

این نیروگاه در قالب ۴ واحد ۳۵۰ مگاواتی و در طول مدت ۵۵ ماه ساخته خواهد شد اما یک واحد از آن بعد از ۴۲ ماه از آغاز عملیات اجرایی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و برق آن وارد شبکه می‌شود.

برای ساخت این نیروگاه ۱.۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مشترک صورت می‌گیرد که با کامل‌ شدن ساخت آن، عملا انرژی مورد نیاز برای توسعه سواحل مکران تأمین می‌شود.

همین‌طور قرار است تا در مجاورت این نیروگاه، یک واحد آبشیرین‌کن نیز احداث شود.