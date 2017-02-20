تابع قوانین فدراسیون جهانی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام قطعی مثبت بودن تست دوپینگ رحیم امام رکابزن تیم پیشگامان کویر یزد توسط فدراسیون جهانی دوچرخه سواری کار برای این تیم مطرح آسیایی سخت تر خواهد شد. تست دوپینگ امامی در سال ۲۰۱۶ در تور جالاجاه مالزی مثبت شده است. این در حالی که در سال ۲۰۱۵ و در فاصله کمتر از یک سال تست یکی دیگر از رکابزنان این تیم نیز مثبت اعلام شده بود.

طبق قوانین اتحادیه جهانی دوچرخه سواری مثبت شدن تست دوپینگ سه رکابزن یک تیم می تواند تهدید جدی برای حذف آن تیم از مسابقات آسیایی و بین المللی باشد.

حمید عطاالهی دبیر فدراسیون دوچرخه سواری در گفتگو با مهر گفت: تاکنون دو رکابزن تیم پیشگامان تست دوپینگ شان مثبت شده است و طبق قوانین بین المللی دوپینگ چنانچه سه ورزشکار از یک تیم تست شان مثبت شود آن تیم از گردونه مسابقات حذف می شود.

وی تاکید کرد: البته مثبت شدن این تست ها باید مربوط به یک فصل و ۱۲ ماه باشد و آن تیم دوچرخه سواری هم به مدت یک فصل از حضور در مسابقات بین المللی و تورهای مختلف محروم می شود.

وی در خصوص اینکه آیا اجرای این قانون تنها به میادین بین المللی باز می گردد یا اینکه در ایران نیز شاهد اجرای آن در مسابقات داخلی هم خواهیم بود یا خیر گفت: ما در اجرای قوانین تابع قوانین فدراسیون جهانی خواهیم بود.