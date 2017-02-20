دستگیری عامل انتشار ۱۴ هزار فیلم و عکس غیراخلاقی در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی اظهار کرد: طی اخبار واصله مبنی بر راه‌اندازی و ایجاد یک گروه تلگرامی و انتشار عکس و فیلم مستهجن در شهرستان گرمه با دستور دادستانی و انجام تحقیقات تخصصی مدیر این کانال دستگیر شد.

وی افزود: بیش از ۱۴ هزار کلیپ فیلم و عکس غیراخلاقی در این کانال تبادل و منتشرشده است.

این مقام قضایی در رابطه با هوشیاری نسبت به استفاده از برخی سایت‌ها که اعتقادات اخلاقی، دینی، مذهبی و حریم خانواده کاربران را هدف قرار می‌دهند هشدار داد.

حجت‌الاسلام قدرتی تصریح کرد: در نظام اجتماعی تمام مسائل از خانواده شروع می‌شود و محیط خانوادگی در تمایل یا عدم تمایل به این جرائم و یا استفاده از محصولات مستهجن اینترنتی نقش بسزایی دارد.

وی افزود: پس از خانواده، دوستان، جامعه و همسالان آثار زیادی روی افراد دارند که باید بر این دو نهاد نظارت کافی داشته باشند تا جوانان و نوجوانان مسیر صحیح را انتخاب کرده و وارد این باتلاق‌ها نشوند.

رئیس‌کل دادگستری استان درباره روش‌های مقابله با کانال‌های غیراخلاقی تلگرام گفت: باید قبل از هر اقدامی به مردم و بخصوص جوانان اطلاعات دقیق، به‌موقع و لازم داده شود.