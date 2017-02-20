تظاهرات فرانسوی ها در اعتراض به فساد سیاستمداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «لوکال فرانس»، شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس، لیون و تولوز صحنه برگزاری تظاهرات در اعتراض به فساد سیاستمداران از جمله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور بودند.

تظاهرکنندگان برخی اتهام ها مبنی بر ایجاد شغل ساختگی توسط «فرانسوا فیون» (نامزد احزاب راست و میانه فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷) برای همسر و دو فرزندش را نشانه گرفته بودند.

علاوه بر فرانسوا فیون، «مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی و نامزد این حزب در انتخابات ۲۰۱۷ ریاست جمهوری فرانسه نیز مظنون به ایجاد شغل ساختگی برای محافظ خود به عنوان دستیار پارلمان اروپاست.

در این میان نتایج نظرسنجی جدیدی که روز گذشته توسط موسسه «ایفوپ Ifop» فرانسه منتشر شد، نشان می دهد که ۶۵ درصد از مردم این کشور با ادامه نامزدی فرانسوا فیون در انتخابات ۲۰۱۷ ریاست جمهوری این کشور مخالفند؛ این در حالی است که ۷۰ درصد حامیان این حزب خواستار ادامه نامزدی فیون هستند.

این نتایج در شرایطی منتشر شده است که فرانسوا فیون بر حضورش تا پایان انتخابات تاکید کرده و گفته هرگز از رقابت های انتخاباتی کناره گیری نمی کند.