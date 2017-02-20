۲۵۰۰ همیار طبیعت در میامی ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی ظهر دوشنبه در خلال نشست بررسی طرح های سالجاری منابع طبیعی میامی به میزبانی سالن جلسات این اداره، ضمن بیان جزئیات طرح ساماندهی همیاران طبیعت، ابراز داشت: با توجه به اینکه دانش آموزان و مردم به عنوان نیروی عظیم و اهرمی بسیار محکم برای حفاظت از عرصه های ملی و منابع طبیعی می توانند وارد عمل شوند، این اداره نسبت به عضوگیری طرح همیاران طبیعت از دستگاه های اجرایی، مدارس، شوراهای اسلامی و بهره برداران روستایی اقدام کرده است.

وی افزود: افرادی که در حفظ منابع طبیعی و آبخیزداری به ما کمک می‌کنند به عنوان همکار افتخاری و همیار طبیعت دارای کارت شناسایی می‌شوند همچنین دراین طرح علاقه مندان و دوستداران منابع طبیعی به طور داوطلبانه و به قصد خدمت به منابع طبیعی کشور سازماندهی و ازطریق دستورالعمل ها و با آموزش های لازم سطح دانش و بینش آنان افزایش تا به عنوان همیار مروج و محافظ طبیعت به طور افتخاری همکاری کنند.

رئیس منابع طبیعی میامی گفت: نسل امروز نقش مهمی در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و مراتع دارند و باید برای مشارکت در این امر مهم آموزش لازم را فراگیرند و آموزش کودکان در حوزه منابع طبیعی باید به صورت علمی و از خانه و مدرسه آغاز شود تا بتوانند در آینده همیار منابع طبیعی باشند.

رضایی افزود: این امر در سه حوزه مروج، محافظ و دانش‌آموز همیار طبیعت داریم که نیمی از آن‌ها دانش‌آموزان هستند و حفظ و احیای منابع طبیعی، توسعه جنگل‌ها و حفظ مراتع از مهم‌ترین اولویت‌های ما است.

وی درباره برنامه های منابع طبیعی برای این عده از همیاران نیز ابراز داشت: در آینده برای همیاران طبیعت دوره آموزشی برگزار خواهد شد تا با مفاهیم شناخت منابع طبیعی و عوامل تخریب، بیابان زایی و پیشگیری از آن در حفظ آب و خاک، جلوگیری از آتش سوزی در مراتع و جنگل ها، ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی بین مردم و همیاران طبیعت، محافظ با هدف پیشگیری از تخریب و اعلام آتش سوزی منابع طبیعی آشنا شوند.

رئیس منابع طبیعی میامی گفت: هدف از جذب همیاران طبیعت و مشارکت مردم را در حفاظت از طبیعت، اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری، آگاه‌سازی مردم، پیشگیری از آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع است.