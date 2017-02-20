افزایش ۳۶ درصدی بارندگی در مشهد

سید جواد رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش ها در خراسان رضوی اظهار کرد: از ابتدای پاییز تا هم اکنون میزان بارندگی به ثبت رسیده در استان ۱۱۳ میلی متر بوده است که در مقایسه با دوره آماری بلند مدت شاهد ۱۵ درصد افزایش بوده ایم.

وی افزود: میانگین بارش ها در استان طی دوره آماری ۹۹ میلی متر بوده و از این میان مشهد با شروع سال زراعی جاری تاکنون ۱۴۵ میلی متر بارش را از آن خود کرده است که نسبت به دوره آماری بلند مدت ۳۶ درصد افزایش داشته است.

رئیس مرکز تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان رضوی با بیان اینکه پاییز امسال بارندگی بسیار کاهش یافته بود، ادامه داد: این وضعیت در بسیاری از شهرستان ها مخصوصا مشهد نگران کننده بود اما بارش های زمستانی موجب رفع این نگرانی شد.

وی عنوان کرد: بیشترین رشد بارش در استان را به ترتیب شهرستان های تایباد، خواف و تربت جام به خود اختصاص داده است که از این میان بیشترین بارش در تایباد با ۱۶۷ میلی متر، ۱۱۸ درصد افزایش داشته است.

رسولی با اشاره به کمترین میزان بارش در استان، گفت: از میان شهرستان ها در این مدت شهرستان های سبزوار، کلات و درگز به ترتیب کمترین میزان بارندگی را داشته اند.