تسلط بر منطقه البوسیف/نیروها در ۲ کیلومتری فرودگاه موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع عراقی بیان کردند: عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات نینوا می آییم بیان کرد: نیروهای عراقی منطقه البوسیف در کرانه راست موصل را آزاد کردند و به نزدیکی فرودگاه موصل رسیدند.

رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: نیروهای عراقی به پاکسازی جاده بغداد به موصل ادامه می دهند و در حال یپشروی به سمت الغزلانی هستند. نیروها به روستای البوسیف حمله کرده و تپه های اطراف روستا در محاصره است و نیروها به ۲ کیلومتری موصل رسیده اند.

منابع عراقی بیان کردند: نیروهای واکنش سریع به اردوگاه الغزلانی در کرانه راست موصل حمله ور شدند تا آن را از لوث داعش آزاد کنند.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی عراق گزارش داد: نیروهای لشگر نهم و پلیس دستاوردهای زیادی به دست آورده اند و علاوه بر آزاد سازی روستای المسحک و روستاهای اطراف آن به سرعت در حال پیشروی هستند و مین ها و بمب های کارگذاشته شده از سوی داعش را راههای ورودی به اردوگاه الغزلانی پاکسازی می کنند.

منابع وابسته به حشد شعبی عراق نیز اعلام کردند که خطوط امداد رسانی برای داعش میان تلعفر و کرانه راست موصل به طور کامل قطع شده است.

این منابع افزودند: آخرین شریان ارتباطی میان تلعفر و کرانه راست موصل در روز دوم عملیات آزاد سازی غرب موصل قطع شد. نیروهای حشد شعبی هشت خودرو بمبگذاری شده داعش را منهدم و ۵۰ داعشی را به هلاکت رساندند.

این در حالی است که یحیی رسول سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اخبار مربوط به مشارکت نیروهای خارجی در عملیات آزاد سازی موصل را تکذیب کرد و گفت: نیروهای آمریکایی و انگلیسی یا هر کشور دیگری در عملیات حضور ندارند و طراحی و انجام عملیات به دست عراقی ها صورت می گیرد و نیروهای ارتش، مبارزه با تروریسم، حشد شعبی و پلیس حضور دارند.

وی افزود: مستشارانی از ائتلاف بین المللی اعم از انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی فقط مشورت های هوایی و تبادل اطلاعاتی می کنند و مشارکت زمینی ندارند و اخبار مربوطه نادرست است.

در همین حال رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: نیروهای پلیس در جریان پیشروی به سوی تپه البوسیف موفق به هلاکت ۹ تروریست و خنثی سازی ۴ بشکه بمبگذاری شده، شدند و سیستم های ارتباطات و مهمات از داعش به غنیمت گرفتند.

از سوی دیگر منابع وابسته به ستاد جنگ موصل گزارش دادند: نیروهای حشد شعبی موفق به آزاد سازی روستای السحاجی در کرانه راست موصل شدند و نیروها در حال پیشروی به سوی اهداف از پیش تعیین شده هستند. این نیروها یک کارگاه بمب گذاری ادوات بمب گذاری شده داعش را در اطراف روستای السحاجی در کرانه راست موصل کشف کردند.

این منابع همچنین به انهدام دو خودرو بمبگذاری شده در روستای تل کیصوم در غرب موصل از سوی نیروهای ارتش عراق و با حمایت نیروهای مردمی اشاره کردند.

یگان موشکی نیروهای مردمی نیز، مرکز تجمع داعش را در تلعفر هدف قرار دادند.

منابع عراقی اعلام کردند: یگان موشکی نیروهای حشد شعبی یک نشست که شماری از سرکرده های داعش در آن حضور داشتند را هدف قرار دادند که شماری از تروریستها به هلاکت رسیدند که از جمله آنها هادی قردی، ابوهاجر، واثق محمد، سلمان الشب، صالح خله و ابوماریا الجبوری بودند.

این در حالی است که روزنامه تایمز انگلیس از مشارکت نیروهای آمریکایی و انگلیسی در عملیات بازپس گیری غرب موصل خبر داد و در گزارشی نوشت: نیروهای ویژه انگلیسی و آمریکایی حمله جدید برای آزاد سازی غرب موصل را هدایت می کنند. نیروهای ویژه انگلیس، نیروهای کلاه سبز و دلتا فورس در کنار نیروهای امنیتی و پیشمرگه در جنگ مشارکت دارند تا در بازپس گیری غرب موصل و آزاد کردن ۶۵۰ هزار غیر نظامی مشارکت داشته باشند. این نیروها قرار بود که نقش مشورتی و آموزشی داشته باشند اما در جنگ مشارکت کردند. نیروهای انگلیسی بخشی از ۱۳۵۰نیروهای عملیات سایه زن فعال در عراق و سوریه هستند. ۴۵۰ نظامی آمریکایی نیز بخشی از ۵ هزار نیروی آمریکایی در عراق هستند.