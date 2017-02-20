تمدید تا هفتم اسفند؛ مرخصی مهدی هاشمی ۴۸ روزه شد

مصطفی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وصعیت مرخصی مهدی هاشمی،گفت: مرخصی مهدی هاشمی برای بار سوم و این بار تا هفتم اسفندماه تمدید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی از ۱۹ دی به علت فوت آیت الله هاشمی در مرخصی به سر می‌برد.