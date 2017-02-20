تمدید تا هفتم اسفند؛ مرخصی مهدی هاشمی ۴۸ روزه شد

مصطفی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وصعیت مرخصی مهدی هاشمی،گفت: مرخصی مهدی هاشمی برای بار سوم و این بار تا هفتم اسفندماه تمدید شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی از ۱۹ دی به علت فوت آیت الله هاشمی در مرخصی به سر میبرد.
مدیرکل زندانهای استان تهران گفت: مرخصی مهدی هاشمی تا هفتم اسفندماه تمدید شده است.
مصطفی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وصعیت مرخصی مهدی هاشمی،گفت: مرخصی مهدی هاشمی برای بار سوم و این بار تا هفتم اسفندماه تمدید شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی از ۱۹ دی به علت فوت آیت الله هاشمی در مرخصی به سر میبرد.
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