به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی شهیدی محلاتی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح مجتمع ورزشی و توانبخشی بنیاد شهید استان بوشهر اظهار داشت: امسال در حالی سی و نهمین سال پیروزی انقلاب را جشن گرفتیم که یکی از بزرگان انقلاب و همراهان امام خمینی و رهبر معظم انقلاب در بین ما نبود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره آیتالله رفسنجانی افزود: تلاشهای آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمان انقلاب و جنگ بر هیچکس پوشیده نیست.
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: استان بوشهر یکی از استانهای پر افتخار است و دلاورمردی مردمانش تا تاریخ هست نامشان خواهد درخشید.
شهیدی محلاتی گفت: رئیسعلی دلواری نامش همیشه زنده است و نه تنها افتخار استان بلکه که افتخار کشور است.
وی گفت: مردم استان بوشهر چه در زمان انقلاب و چه در زمان جنگ جزو اولین استان هایی بودند که به خروش آمدند و در برابر دشمنان ایستادگی کردند.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه بنیاد شهید در ۲۲ اسفند ۵۸ با فرمان امام تشکیل شد، گفت: ما امروز ۲۳۰ هزار شهید تقدیم انقلاب کردیم و نشانگر بهای زیادی است که برای انقلاب هزینه شده است.
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: همچنین ۵۶۰ هزار جانباز و ۴۲ هزار آزاده داریم که توسط بنیاد شهید کشور حمایت میشوند.
وی با اشاره به اینکه همراهی همسران جانباز با همسرانشان ستودنی است عنوان کرد: دشمنان ما نمیدانند با چه جامعهای روبرو هستند که جهاد در برابر دشمنان را عزت و به همراهی با یک جانباز را افتخار می دانند.
شهیدی محلاتی در خصوص معوقات خانوادههای بنیاد شهید گفت: اکنون مبلغی از معوقه های سالهای ۹۱، ۹۴ و ۹۵ پرداخت شده و بهزودی معوقات سال های ۹۲ و ۹۳ که به میزان شش هزار میلیارد ریال است نیز پرداخت خواهد شد.
نظر شما