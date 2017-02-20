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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

رئیس سازمان بنیاد شهید:

معوقات خانواده‌های تحت پوشش بنیاد شهید پرداخت می‌شود

معوقات خانواده‌های تحت پوشش بنیاد شهید پرداخت می‌شود

بوشهر - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: به‌زودی معوقات سال های ۹۲ و ۹۳ خانواده‌های تحت پوشش بنیاد شهید که به میزان شش هزار میلیارد ریال است پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی شهیدی محلاتی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح مجتمع ورزشی و توانبخشی بنیاد شهید استان بوشهر اظهار داشت: امسال در حالی سی و نهمین سال پیروزی انقلاب را جشن گرفتیم که یکی از بزرگان انقلاب و همراهان امام خمینی و رهبر معظم انقلاب در بین ما نبود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله رفسنجانی افزود: تلاش‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمان انقلاب و جنگ بر هیچکس پوشیده نیست.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: استان بوشهر یکی از استان‌های پر افتخار است و دلاورمردی مردمانش تا تاریخ هست نامشان خواهد درخشید.

شهیدی محلاتی گفت: رئیسعلی دلواری نامش همیشه زنده است و نه تنها افتخار استان بلکه که افتخار کشور است.

وی گفت: مردم استان بوشهر چه در زمان انقلاب و چه در زمان جنگ جزو اولین استان هایی بودند که به خروش آمدند و در برابر دشمنان ایستادگی کردند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه بنیاد شهید در ۲۲ اسفند ۵۸ با فرمان امام تشکیل شد، گفت: ما امروز  ۲۳۰ هزار شهید تقدیم انقلاب کردیم و نشان‌گر بهای زیادی است که برای انقلاب هزینه شده است.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: همچنین ۵۶۰ هزار جانباز و ۴۲ هزار آزاده داریم که توسط بنیاد شهید کشور حمایت می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه همراهی همسران جانباز با همسرانشان ستودنی است عنوان کرد: دشمنان ما نمی‌دانند با چه جامعه‌ای روبرو هستند که جهاد در برابر دشمنان را عزت و به همراهی با یک جانباز را افتخار می دانند.

شهیدی محلاتی در خصوص معوقات خانواده‌های بنیاد شهید گفت: اکنون مبلغی از معوقه های سال‌های ۹۱، ۹۴ و ۹۵ پرداخت شده و به‌زودی معوقات سال های ۹۲ و ۹۳ که به میزان شش هزار میلیارد ریال است نیز پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 3912635

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