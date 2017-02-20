پلیس برای استقبال از مهمانان نوروزی مازندران آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی تعطیلات نوروزی و اولین جلسه قرارگاه نوروزی پلیس در ساری، از راهاندازی ایستگاه فرهنگی و اجتماعی پلیس باهدف تعامل با مردم خبر داد گفت: با توجه به مسافر پذیر بودن استان در ایام تعطیلات نوروز و حضور خیل عظیم مسافران و گردشگران از اقصی نقاط کشور باید از هماکنون نسبت بهپیش بینی و ارائه خدمات مضاعف به شهروندان و مردم برنامهریزی کرد.
وی بابیان اینکه نیروی انتظامی بیشترین تعامل و ارتباط را با مردم در سطح جامعه دارد، افزود: هدف از اجرای طرحهای ویژه پلیس در ایام تعطیلات نوروز در راستای برقراری نظم و امنیت، ارتقاء احساس امنیت وآرامش و آسایش مردم است.
فرمانده انتظامی استان مازندران، با اشاره به راهاندازی ایستگاه فرهنگی، اجتماعی پلیس در ایام تعطیلات نوروز در مبادی ورودی استان و مراکز شهرستانها از ارائه خدمات ویژه مشاورهای، فرهنگی و اجتماعی به شهروندان خبر داد.
سردار میرفیضی، افزود: یکی از اهداف راهاندازی ایستگاه فرهنگی اجتماعی پلیس گسترش زمینههای تعامل و همکاری با مردم با رویکرد جامعهمحوری است.
سردار میرفیضی با اشاره به اجرای طرح ویژه استقبال از بهار از برقراری نظم و امنیت در مراکز تجاری، بازار و سطح معابر عمومی از نیمه دوم بهمنماه سال جاری خبر داد و افزود: در این طرح با تقویت گشتهای انتظامی و اشرافیت اطلاعاتی با هرگونه جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی در اماکن، صنوف و بازار برابر قانون برخورد خواهد شد.
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