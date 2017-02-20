  1. استانها
  2. مازندران
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

فرمانده انتظامی مازندران:

پلیس برای استقبال از مهمانان نوروزی مازندران آمادگی کامل دارد

پلیس برای استقبال از مهمانان نوروزی مازندران آمادگی کامل دارد

ساری - فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی، انتظامی و امنیتی در ایام تعطیلات نوروز در سطح استان از آمادگی ۱۰۰ درصدی پلیس برای استقبال از مهمانان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی تعطیلات نوروزی و اولین جلسه قرارگاه نوروزی پلیس در ساری، از راه‌اندازی ایستگاه فرهنگی و اجتماعی پلیس باهدف تعامل با مردم خبر داد گفت: با توجه به مسافر پذیر بودن استان در ایام تعطیلات نوروز و حضور خیل عظیم مسافران و گردشگران از اقصی نقاط کشور باید از هم‌اکنون نسبت به‌پیش بینی و ارائه خدمات مضاعف به شهروندان و مردم برنامه‌ریزی کرد.

وی بابیان اینکه نیروی انتظامی بیشترین تعامل و ارتباط را با مردم در سطح جامعه دارد، افزود: هدف از اجرای طرح‌های ویژه پلیس در ایام تعطیلات نوروز در راستای برقراری نظم و امنیت، ارتقاء احساس امنیت وآرامش و آسایش مردم است.

فرمانده انتظامی استان مازندران، با اشاره به راه‌اندازی ایستگاه فرهنگی، اجتماعی پلیس در ایام تعطیلات نوروز در مبادی ورودی استان و مراکز شهرستان‌ها از ارائه خدمات ویژه مشاوره‌ای، فرهنگی و اجتماعی به شهروندان خبر داد.

سردار میرفیضی، افزود: یکی از اهداف راه‌اندازی ایستگاه فرهنگی اجتماعی پلیس گسترش زمینه‌های تعامل و همکاری با مردم با رویکرد جامعه‌محوری است.

سردار میرفیضی با اشاره به اجرای طرح ویژه استقبال از بهار از برقراری نظم و امنیت در مراکز تجاری، بازار و سطح معابر عمومی از نیمه دوم بهمن‌ماه سال جاری خبر داد و افزود: در این طرح با تقویت گشت‌های انتظامی و اشرافیت اطلاعاتی با هرگونه جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی در اماکن، صنوف و بازار برابر قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 3912637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها