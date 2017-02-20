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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۰۹

رئیس جمهور ونزوئلا:

همکاری چین و ونزوئلا باهدف توسعه رفاه اجتماعی دو طرف است

همکاری چین و ونزوئلا باهدف توسعه رفاه اجتماعی دو طرف است

«نیکلاس مادورو» گفت: روابط چین با ونزوئلا با هدف توسعه رفاه اجتماعی در هر دو کشور برقرار شده و توسعه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا روز یک شنبه با اشاره به امضاء توافقنامه اخیر با چین گفت: تمامی تلاش ها برای ترویج همکاری های دو جانبه در حوزه هایی مانند تجارت، علم و فناوری، صنعت، هوا فضا، کشاورزی، فرهنگ و آموزش و پرورش می باشد.  با توسعه روابط با چین ما می توانیم مکانیسم های مالی جدید برای توسعه که بدهی برای دولت ایجاد نمی کند را ایجاد کنیم. این مکانیسم ها با فروش نفت و سوخت به چین پرداخت خواهد شد.  ما می خواهیم روابط با چین را تقویت نموده و توافقنامه های بیشتری بین دو کشور به امضاء برسانیم.

لازم به ذکر است که ونزوئلا و چین هفته گذشته در پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک  چین و ونزوئلا، که  در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا برگزار شد، 22 پروژه  توسعه اقتصادی و همکاری امضا کردند.

روابط دیپلماتیک میان ونزوئلا و چین در سال 1974 آغاز شده و «هوگو چاوز» رئیس جمهور فقید ونزوئلا در سال 1999  این روابط را به سطح  استراتژیک ارتقا داد.

از آغاز انقلاب بولیواری، هر دو کشور پایه های اعتماد را تا حدی  گسترش دادند  که در حال حاضر  چین دومین شریک تجاری ونزوئلا محسوب می شود  این در حالی است که کشور بولیواری چهارمین مقصد سرمایه گذاری برای چین است.

کد مطلب 3912639

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