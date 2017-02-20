به گزارش خبرنگارمهر، رضا جلیلوند پیش از ظهر امروز در جلسه هم اندیشی بحران آب که با حضور فرهنگیان و جمعی از مدیران ادارات در محل آموزش و پرورش شهرستان مهرستان برگزار شد، اظهار داشت: آب از اصلی ترین مؤلفه های توسعه پایدار است و یکی از عوامل قدرت اقتصادی به حساب می آید.

وی افزود : کمبود آب، نابرابری در دسترسی و استفاده و تصمیم گیری در مورد آن می تواند تهدیدی در زندگی بهره‌برداران و مانعی بر سر راه توسعه باشد.

وی بیان داشت: عدم اطلاع کشاورزان از اهمیت آب سبب می شود که آب بیشتری از چاه های موجود بهره برداری شود که در این راستا برخی افراد علاوه بر اضافه برداشت از چاه های مجاز مبادرت به حفر چاه های غیر مجاز نیز می کنند.

سرپرست اداره منابع آب مهرستان گفت: ظرفیت های آموزشی و فرهنگی مدارس نیز علاوه بر آموزش می تواند تاثیر قابل توجهی در فرهنگ سازی در حوزه های مختلف به ویژه در بخش آب و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آن داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: فرهنگیان و مربیان مدارس از ظرفیت دانش آموزان جهت صرفه جویی در مصرف آب استفاده کنند.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی در سطح شهرستان مهرستان در بخش کشاورزی مصرف می شود که میزان زیادی از این آب به دلیل استفاده از روش های سنتی آبیاری هدر می رود.

جلیلوند ادامه داد: برای جلوگیری از اضافه برداشت آب نصب کنتورهای هوشمند راهکاری عملی به شمار می رود زیرا با نصب این کنتورها می توان نظارت دقیقی بر میزان برداشت آب توسط کشاورزان داشت.