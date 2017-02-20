بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در مرز بحران

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی هوشمندسازی ساختمان امروز در آموزش فنی و حرفه ای مشیریه تهران افتتاح شد. در حاشیه این مراسم، مجید تهرانیان مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران با اشاره به اینکه بیکاری فارغ التحصیلان در حال نزدیک شدن به مرز بحران است گفت: متاسفانه بسیاری از فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره تحصیلی خود در مشاغل مرتبط مشغول به کار نمی شوند.

مشاور رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور، با بیان اینکه در حال حاضر چند هزار فرصت شغلی به دلیل عدم مهارت افراد مورد استفاده قرار نمی گیرد، ادامه داد: در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای ارائه آموزش مهارتی به حدود ۲۰۰ هزار نفر در سال جاری برنامه ریزی کرده است که در این راستا، ۴۰ هزار نفر در مراکز دولتی، مهارت های لازم را فرا گرفته اند که آموزش های مربوط به بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی در آموزشگاههای دولتی و سایر آموزش ها در آموزشگاههای آزاد ارائه شده است.

تهرانیان، از برنامه ریزی برای واگذاری برخی از کارگاههای آموزشی به بخش خصوصی از طریق برگزاری مزایده خبر داد و افزود: در حال حاضر در استان تهران، ۲۸۵ کارگاه آموزشی وجود دارد که ۷۴ کارگاه معادل حدود ۲۵ درصد از کل آموزشگاههای استان تهران، به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

مشاور رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور، درباره تعیین تکلیف تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس با بیان اینکه در استان تهران برای استخدام این مربیان مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: طبق تعهدات ۷۷ نفر از مربیان حق التدریس، بر اساس قانون تبدیل وضعیت شدند؛ اما حدود ۶ نفر دیگر به دلیل نبود پست سازمانی، هنوز تعیین تکلیف نشده اند که برای این افراد نیز، مکاتبات لازم را سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام شده تا این افراد نیز استخدام شوند.