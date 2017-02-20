فرد مقتول «کیم جونگ نام» برادر ناتنی رهبر کره شمالی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «کانگ چول» سفیر کره شمالی در کوالالامپور در یک کنفرانس خبری در مالزی گفت: در بیانیه رسمی که تسلیم دولت مالزی شده است، پیونگ یانگ اعلام کرده است که این دولت هیچ فردی را به غیر از«کیم چول» که نامش در گذرنامه فرد مقتول ذکر شده است، نمی شناسد.

وی با بیان این مطلب افزود: فرد مقتول کیم جونگ نام برادر ناتنی رهبر پیونگ یانگ نیست.

لازم به ذکر است که این کنفرانس خبری به درخواست سفارت کره شمالی دوشنبه پس از آن برگزار شد که سفیر این کشور از سوی دولت مالزی به منظور پاسخ گویی به برخی مناقشات پیش آمده بین دو کشور در ارتباط با فرد کشته شده در فرودگاه کوالالامپور، احضار شده بود.

گفتنی است که سخنان سفیر کره شمالی مورد قبول وزارت خارجه مالزی نبوده و به احراز هویت واقعی شخص مقتول به صورت قانونی تاکید کرده است.

در همین راستا «احمد زاهد حمیدی» معاون نخست وزیر مالزی سه شنبه از احراز هویت واقعی شخص مقتول با عنوان «کیم جونگ نام» خبر داده بود. لازم به ذکر است که هفته گذشته یک فرد ۴۶ ساله با نام کیم جونگ نام در فرودگاه کوالالامپور در مالزی به قتل رسید که گفته می شد برادر ناتنی «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی بوده و سئول مدعی بود که مقامات پیونگ یانگ در قتل وی دست داشته اند.