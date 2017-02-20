  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۴۷

معاون تبلیغات آستان قدس رضوی:

دومین اجلاسیه اعتاب مقدسه اردیبهشت‌ماه ۹۶ برگزار می‎شود

دومین اجلاسیه اعتاب مقدسه اردیبهشت‌ماه ۹۶ برگزار می‎شود

مشهد ـ معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی، ۲۷ رجب مصادف با ۴ اردیبهشت ماه سال ۹۶ را زمان برگزاری دومین اجلاسیه اعتاب مقدسه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام سیدجلال حسینی اظهار کرد: نخستین اجلاسیه اعتاب مقدسه جهان اسلام در دهه کرامت امسال در مشهد برگزار شد که در پی آن تفاهم‎نامه مشترکی به امضای ‌تولیت‎‎ها و مسئولان مربوطه رسید و به منظور تحقق مفاد ششگانه این تفاهم‎نامه اجلاسیه و هم‎اندیشی نمایندگان اعتاب شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه تا کنون دو جلسه هم‎اندیشی نمایندگان اعتاب برگزار شده است، ادامه داد: نخستین هم‎‎اندیشی نمایندگان اعتاب در ابتدای دی‎ماه سال جاری در حرم مطهر رضوی تشکیل و از سامانه مشترک تولیدات رونمایی شد.

به گفته حسینی در نخستین نشست نمایندگان اعتاب مقدسه کربلا، نجف، کاظمین و سامرا، مزارات شیعی عراق، تولیت‎‎های حرم‎های حضرت معصومه(س)، شاهچراغ و جمکران پیشنهاداتی را برای راهبرد کلان اجلاسیه اعلام کردند.

وی ادامه داد: دومین جلسه نمایندگان اعتاب طبق برنامه‎ریزی‎های صورت گرفته ۱۲ بهمن ماه در کربلای معلی برپا شد.

معاون تبلیغات و ارتباط اسلامی آستان قدس رضوی افزود: در این دوره از هم‎‎اندیشی موضوعاتی چون پیگیری مصوبات گردهمایی گذشته، انتخاب یک کتاب برای چاپ میلیونی مشترک بین اعتاب مقدس، تدوین و تصویب آیین‎نامه‎‎های داخلی اجلاسیه اعتاب و تصویب ۲۷ رجب برای برگزاری اجلاس دوم اعتاب مقدسه در کربلای معلی با حضور تولیت‎های مشاهد مشرفه ایران، عراق و سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

وی از تنظیم سندی مبتنی بر حقوق زائران در اجلاسیه دوم خبر داد و گفت: در این سند قرار است به برخی از حقوق زائران در عرصه‎های فکری، تربیتی،‌ اجتماعی و امنیتی پرداخته شود.

حسینی یادآور شد: ‌در این نشست،‌ آیین‎نامه نشست هم‎اندیشی نمایندگان اعتاب پیش‎نویس و برخی از مفاد آن تصویب شد و همچنین کمیسیون‎های ششگانه منطبق به مفاد آیین‎نامه اعتاب تشکیل شد تا هر یک از آن‎ها به صورت تخصصی دنبال شود.

کد مطلب 3912649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها