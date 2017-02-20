به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام سیدجلال حسینی اظهار کرد: نخستین اجلاسیه اعتاب مقدسه جهان اسلام در دهه کرامت امسال در مشهد برگزار شد که در پی آن تفاهم‎نامه مشترکی به امضای ‌تولیت‎‎ها و مسئولان مربوطه رسید و به منظور تحقق مفاد ششگانه این تفاهم‎نامه اجلاسیه و هم‎اندیشی نمایندگان اعتاب شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه تا کنون دو جلسه هم‎اندیشی نمایندگان اعتاب برگزار شده است، ادامه داد: نخستین هم‎‎اندیشی نمایندگان اعتاب در ابتدای دی‎ماه سال جاری در حرم مطهر رضوی تشکیل و از سامانه مشترک تولیدات رونمایی شد.

به گفته حسینی در نخستین نشست نمایندگان اعتاب مقدسه کربلا، نجف، کاظمین و سامرا، مزارات شیعی عراق، تولیت‎‎های حرم‎های حضرت معصومه(س)، شاهچراغ و جمکران پیشنهاداتی را برای راهبرد کلان اجلاسیه اعلام کردند.

وی ادامه داد: دومین جلسه نمایندگان اعتاب طبق برنامه‎ریزی‎های صورت گرفته ۱۲ بهمن ماه در کربلای معلی برپا شد.

معاون تبلیغات و ارتباط اسلامی آستان قدس رضوی افزود: در این دوره از هم‎‎اندیشی موضوعاتی چون پیگیری مصوبات گردهمایی گذشته، انتخاب یک کتاب برای چاپ میلیونی مشترک بین اعتاب مقدس، تدوین و تصویب آیین‎نامه‎‎های داخلی اجلاسیه اعتاب و تصویب ۲۷ رجب برای برگزاری اجلاس دوم اعتاب مقدسه در کربلای معلی با حضور تولیت‎های مشاهد مشرفه ایران، عراق و سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

وی از تنظیم سندی مبتنی بر حقوق زائران در اجلاسیه دوم خبر داد و گفت: در این سند قرار است به برخی از حقوق زائران در عرصه‎های فکری، تربیتی،‌ اجتماعی و امنیتی پرداخته شود.

حسینی یادآور شد: ‌در این نشست،‌ آیین‎نامه نشست هم‎اندیشی نمایندگان اعتاب پیش‎نویس و برخی از مفاد آن تصویب شد و همچنین کمیسیون‎های ششگانه منطبق به مفاد آیین‎نامه اعتاب تشکیل شد تا هر یک از آن‎ها به صورت تخصصی دنبال شود.