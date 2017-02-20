به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، حجتالاسلام سیدجلال حسینی اظهار کرد: نخستین اجلاسیه اعتاب مقدسه جهان اسلام در دهه کرامت امسال در مشهد برگزار شد که در پی آن تفاهمنامه مشترکی به امضای تولیتها و مسئولان مربوطه رسید و به منظور تحقق مفاد ششگانه این تفاهمنامه اجلاسیه و هماندیشی نمایندگان اعتاب شکل گرفت.
وی با اشاره به اینکه تا کنون دو جلسه هماندیشی نمایندگان اعتاب برگزار شده است، ادامه داد: نخستین هماندیشی نمایندگان اعتاب در ابتدای دیماه سال جاری در حرم مطهر رضوی تشکیل و از سامانه مشترک تولیدات رونمایی شد.
به گفته حسینی در نخستین نشست نمایندگان اعتاب مقدسه کربلا، نجف، کاظمین و سامرا، مزارات شیعی عراق، تولیتهای حرمهای حضرت معصومه(س)، شاهچراغ و جمکران پیشنهاداتی را برای راهبرد کلان اجلاسیه اعلام کردند.
وی ادامه داد: دومین جلسه نمایندگان اعتاب طبق برنامهریزیهای صورت گرفته ۱۲ بهمن ماه در کربلای معلی برپا شد.
معاون تبلیغات و ارتباط اسلامی آستان قدس رضوی افزود: در این دوره از هماندیشی موضوعاتی چون پیگیری مصوبات گردهمایی گذشته، انتخاب یک کتاب برای چاپ میلیونی مشترک بین اعتاب مقدس، تدوین و تصویب آییننامههای داخلی اجلاسیه اعتاب و تصویب ۲۷ رجب برای برگزاری اجلاس دوم اعتاب مقدسه در کربلای معلی با حضور تولیتهای مشاهد مشرفه ایران، عراق و سوریه مورد بررسی قرار گرفت.
وی از تنظیم سندی مبتنی بر حقوق زائران در اجلاسیه دوم خبر داد و گفت: در این سند قرار است به برخی از حقوق زائران در عرصههای فکری، تربیتی، اجتماعی و امنیتی پرداخته شود.
حسینی یادآور شد: در این نشست، آییننامه نشست هماندیشی نمایندگان اعتاب پیشنویس و برخی از مفاد آن تصویب شد و همچنین کمیسیونهای ششگانه منطبق به مفاد آییننامه اعتاب تشکیل شد تا هر یک از آنها به صورت تخصصی دنبال شود.
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