۷۰۰میلیون تومان به آسیب دیدگان حوادث سمنان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد منصوری در نشست خبری ظهردوشنبه خود به میزبانی سالن جلسات کمیته امداد استان سمنان، ضمن اشاره به حمایت این نهاد از آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه استان، ابراز داشت: طبق بررسی های صورت گرفته در سطح استان، کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، بر اساس اولویت نسبت به پرداخت کمک ها به خانواده های آسیب دیده زلزله نردین و سایر حوادث قهریه، کمک پرداخت می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت مستمری به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد نیز اشاره کرد و افزود: مستمری افراد تحت پوشش بر اساس جمعیت خانوار به خانواده های آسیب دیده به نحوی پرداخت می شود که به خانواده های دو نفره، ماهانه ۶۰ هزار تومان، سه نفره ۷۱ هزار تومان، چهار نفره ۸۰ هزار تومان و پنج نفره ۱۰۰ هزار تومان بر اساس وسع کمیته امداد، وجه پرداخت می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۵ تا کنون شش میلیارد تومان به هشت هزار و ۷۱۹ خانوار یا ۱۳ هزار و ۹۹۴ نفر تحت پوشش این نهاد پرداخت شده است، ابراز داشت: ۴۹۳ خانوار از این میزان خانواده هایی هستند که سرپرست آنها در زندان محبوس است و هشت هزار و ۳۸۴ نفر دیگر در زمره سالمندان ناتوان زیر پوشش کمیته امداد هستند که این میزان مستمری به آنها پرداخت شده است.

رضوی با بیان اینکه کمیته امداد در پرداخت مستمری ها دقت نظر ویژه ای دارد، تاکید داشت: خانواده های مستمری بگیر خانوار دارای سرپرست زندانی از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۷۹ میلیون تومان مستمری دریافت کرده اند.

وی افزود: در سال جاری همچنین کمیته امداد استان سمنان به هفت هزار و ۱۳۵ مددجو مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در حوزه درمان مستمری پرداخت کرده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه این نهاد از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۰۴ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات کارگشایی پرداخت کرده است، ابارز داشت: این میزان تسهیلات به به یکهزار و ۶۳۰ مدد جو در سراسر استان سمنان پرداخت شده که این امر در کنار پرداخت مستمری به ۳۱ هزار و ۱۳۸ نفر برای تهیه مسکن، جهیزیه و اشتغال، تواسنته تا حد زیادی به استقلال مالی افراد تحت پوشش کمیته امداد کمک کند.

رضوی همچنین با بیان اینکه طی سال ۹۵، ۸۰۰ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفته اند، تاکید داشت: به این تعداد دانشجو، میزان ۴۱۷ میلیون تومان پرداخت شده که این امر نیز در توانمندی مالی دانشجویان تحت پوشش، کمک شایانی کرده است.

وی در پاسخ به سوالی با موضوع معلولان تحت پوشش، افزود: ۱۵۰ خانوار در هشت شهرستان استان وجود دارند که معلولان آنها تحت پوشش کمک های کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره صدقات و نزورات نیز، تاکید کرد: طی سال ۹۵ در مجموع ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در آمد از محل صدقات، اتفاقات و خیران در استان سمنان جمع آوری شده که سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان آن به عنوان کمک مردم به ۱۱ هزار عضو طرح اکرام و محسنین پرداخت شده است.

رضوی در پاسخ به سوالی درباره اعطای هدیه مالی و کمک تحصیلی به افراد تحت پوشش، گفت: از ابتدای سال تا کنون به ۳۳۸ نفر از دختران و پسران خانواده های نیازمند ۶۷۵ میلیون تومان هدیه پرداخت شده است.