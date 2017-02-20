صدور قرار مجرمیت برای پزشک تبریزی/ غذای مسموم نذری نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری دوشنبه در این خصوص گفت: دادسرا در حال تنظیم کیفرخواست برای ارسال پرونده به دادگاه است.

بیش از این نیز ﺣﺠﺖ‌اﻻﺳﻼم غلامحسین ﻣﺤﺴﻨﯽ‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود اعلام کرده بود که پزشک تبریزی صراحتا اعتراف کرده که غذا نذری نبوده و خود متهم آن را از رستوران تهیه کرده است.

گفتنی است مهر امسال خبر مرگ خانواده پزشکی در رسانه های محلی منتشر شد که به ادعای نامبرده به دلیل مصرف غذای نذری مسموم جان خود را از دست داده بودند و بر اساس نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین بوده و در بررسی غذاها نیز این نوع سم کشف شده اما مراجع غذایی و اعترافات پزشک متهم در این پرونده نشان می دهد که ادعاهای صورت گرفته در خصوص نذری بودن غذای مسموم منتفی است.