شرکت متقاضیان مشمول نظام وظیفه در فراخوان جذب هیات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۸۵ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

محمد علی کی نژاد گفت: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در جلسات هیات اجرایی جذب از افرادی که حکم آنان تمدید شده و یا به عنوان عضو هیات اجرایی یا کارگروه بررسی صلاحیت عمومی از هیأت عالی حکم دریافت کرده‌اند، دعوت کنند.

سپس اعضای هیات عالی جذب با تاکید بر لزوم استفاده از همه ظرفیت‌های علمی کشور بر لزوم شرکت افرادی که خواهان گذارندن دوره سربازی خود به عنوان هیات علمی هستند، در فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تاکید کردند.

در ادامه جلسه، رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیحاتی پیرامون محدودیت ‌های موجود در این وزارتخانه در مسیر جذب راتبه (بورسیه) در مناطق محروم ارائه داد.

سپس اعضای هیات عالی جذب مقرر کردند، تعداد اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به دلیل حجم بالای پرونده‌های متقاضیان جذب افزایش پیدا کند.

همچنین اعضای هیات عالی جذب مقرر کردند، در مواردی که معاون آموزشی دانشگاه نتواند در هیات اجرایی جذب دانشگاه یا مرکز آموزش عالی عضویت یابد؛ معاون پژوهشی آن دانشگاه یا مرکز آموزش عالی می تواند پس از تأیید هیات عالی جذب به عضویت هیات اجرایی جذب در آید.

در پایان جلسه صلاحیت اعضای هیات‌های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه‌ صنعت نفت، دانشگاه‌ هنر اسلامی تبریز، دانشگاه‌ رازی، دانشگاه‌ صنعتی جندی شاپور، دانشگاه‌ صنعتی شاهرود، دانشگاه‌ صنعتی شیراز، دانشگاه‌ بجنورد، دانشگاه‌ شاهد، دانشگاه‌ کاشان، دانشگاه‌ یاسوج، دانشگاه‌ کوثر، دانشگاه‌ علوم پایه دامغان، دانشگاه‌ تربیت دبیر شهید رجائی و مجتمع آموزش عالی اسفراین توسط اعضای هیات عالی جذب تائید شد.

همچنین اعضای هیات‌های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه پیام نور، مشترک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم نیز توسط اعضای هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شدند.