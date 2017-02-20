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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۴

مدیرکل بهزیستی اردبیل:

۴۷ گروه سیار سلامت اجتماعی در اردبیل فعال است

۴۷ گروه سیار سلامت اجتماعی در اردبیل فعال است

اردبیل – مدیرکل بهزیستی استان اردبیل از فعالیت ۴۷ گروه سیار سلامت اجتماعی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بررسی برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اردبیل تصریح کرد: گروه‌های سیار به ویژه آموزش و مداخله در مناطق پرخطر و حاشیه شهر را بر عهده دارند.

وی افزود: علاوه بر این در مناطق حاشیه و آسیب خیز ۲۵ پایگاه سلامت اجتماعی نیز دایر بوده و نسبت به اجرای برنامه‌های اطلاع‌رسانی، مشاوره و مداخله در کاهش آسیب‌ها مشارکت دارند.

مدیرکل بهزیستی استان تأکید کرد: علاوه بر این برای آگاهی بخشی به دانش آموزان طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان (ماد) با هدف مشارکت دانش آموزان در کاهش آسیب‌ها در ۱۰ مدرسه و برای ۳۰ پایه اجرا می‌شود.

به گفته ستاری دانش آموزان در این طرح با انواع آسیب‌های اجتماعی با هدف کنترل و پیشگیری از آسیب آشنا می‌شوند.

وی به فعال بودن ۱۶۰ تیم اجتماع‌محور در محلات شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: تیم‌های اجتماع‌محور با هدف مقابله با اعتیاد و پیشگیری از آن فعالیت می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان همچنین به فعالیت ۱۱ انجمن پیشگیری از اعتیاد و ۱۲ انجمن حمایت از ترک اعتیاد اشاره کرد و افزود: در عین حال به منظور ارائه مشاوره به افراد آسیب دیده ۵۶ مرکز مشاوره تخصصی سلامت روان در استان فعال شده است.

کد مطلب 3912655
محمد میرزایی ناطق

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