۴۷ گروه سیار سلامت اجتماعی در اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بررسی برنامههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اردبیل تصریح کرد: گروههای سیار به ویژه آموزش و مداخله در مناطق پرخطر و حاشیه شهر را بر عهده دارند.
وی افزود: علاوه بر این در مناطق حاشیه و آسیب خیز ۲۵ پایگاه سلامت اجتماعی نیز دایر بوده و نسبت به اجرای برنامههای اطلاعرسانی، مشاوره و مداخله در کاهش آسیبها مشارکت دارند.
مدیرکل بهزیستی استان تأکید کرد: علاوه بر این برای آگاهی بخشی به دانش آموزان طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان (ماد) با هدف مشارکت دانش آموزان در کاهش آسیبها در ۱۰ مدرسه و برای ۳۰ پایه اجرا میشود.
به گفته ستاری دانش آموزان در این طرح با انواع آسیبهای اجتماعی با هدف کنترل و پیشگیری از آسیب آشنا میشوند.
وی به فعال بودن ۱۶۰ تیم اجتماعمحور در محلات شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: تیمهای اجتماعمحور با هدف مقابله با اعتیاد و پیشگیری از آن فعالیت میکنند.
مدیرکل بهزیستی استان همچنین به فعالیت ۱۱ انجمن پیشگیری از اعتیاد و ۱۲ انجمن حمایت از ترک اعتیاد اشاره کرد و افزود: در عین حال به منظور ارائه مشاوره به افراد آسیب دیده ۵۶ مرکز مشاوره تخصصی سلامت روان در استان فعال شده است.
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