توقیف ۳۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرستان آبیک

سرهنگ علی چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پاسگاه کوندج شهرستان آوج در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایست و بازرسی به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را متوقف کردند.

این مقام انتظامی افزود: در بازرسی از خودروی مذکور تعداد ۲۰۸ ثوب انواع البسه مردانه خارجی قاچاق کشف شد.

وی در پایان با اشاره به ارزش ۳۰۰ میلیون ریالی کالاهای کشف شده بیان کرد: هر گونه اقدام به حمل کالای قاچاق می تواند ضربات مهلکی به اقتصاد کشور وارد کند و افراد زیادی را نیز از کار بیکار نموده و این رخداد، به هیچ وجه برای پلیس و نظام اسلامی قابل تحمل نیست.