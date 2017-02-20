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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک:

توقیف ۳۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرستان آبیک

توقیف ۳۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرستان آبیک

آبیک- فرمانده انتظامی شهرستان آبیک از کشف ۳۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پاسگاه کوندج شهرستان آوج در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایست و بازرسی به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را متوقف کردند.

این مقام انتظامی افزود: در بازرسی از خودروی مذکور تعداد ۲۰۸ ثوب انواع البسه مردانه خارجی قاچاق کشف شد.

وی در پایان با اشاره به ارزش ۳۰۰ میلیون ریالی کالاهای کشف شده بیان کرد: هر گونه اقدام به حمل کالای قاچاق می تواند ضربات مهلکی به اقتصاد کشور وارد کند و افراد زیادی را نیز از کار بیکار نموده و این رخداد، به هیچ وجه برای پلیس و نظام اسلامی قابل تحمل نیست.

کد مطلب 3912656

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