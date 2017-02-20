توزیع ۵۰ تن موادغذایی میان سیل زدگان/امدادرسانی هوایی ادامه دارد

علیرضا صحرائیان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: امدادرسانی به صورت هوایی به روستاهای خسارت دیده شهرستان جهرم که به دلیل شرایط نا مساعد جوی امکان پذیر نبود، از روزهای پیش و بلافاصله پس از مساعد شدن هوا آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه یک فروند بالگرد متعلق به هلال احمر کار امدادرسانی به مناطق صعب العبور را انجام می دهد، افزود: تا هر زمان که لازم باشد کادر پروازی و امداد هوایی در جهرم برای کمک به مردم سیل زده در منطقه می مانند.

صحرائیان با اشاره به اینکه تا کنون به ۲۰ منطقه سرکشی و امدادرسانی انجام شده است، بیان کرد: همچنین بیش از ۱۰ سورتی پرواز به مناطق روستایی و عشایرنشین جهرم انجام شده است.

وی اظهار کرد: بیش از ۵۰ تن آذوقه، پتو، چراغ خوراک پزی و دیگر اقلام مورد نیاز نیز میان روستائیان و عشایر سیل زده توزیع شده است.