  1. استانها
  2. فارس
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

فرماندار ویژه جهرم اعلام کرد:

توزیع ۵۰ تن موادغذایی میان سیل زدگان/امدادرسانی هوایی ادامه دارد

توزیع ۵۰ تن موادغذایی میان سیل زدگان/امدادرسانی هوایی ادامه دارد

جهرم_فرماندار جهرم گفت: بیش از ۵۰ تن مواد غذایی به وسیله یک فروند بالگرد میان سیل زدگان جهرم توزیع شده است.

علیرضا صحرائیان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: امدادرسانی به صورت هوایی به روستاهای خسارت دیده شهرستان جهرم که به دلیل شرایط نا مساعد جوی امکان پذیر نبود، از روزهای پیش و بلافاصله پس از مساعد شدن هوا آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه یک فروند بالگرد متعلق به هلال احمر کار امدادرسانی به مناطق صعب العبور را انجام می دهد، افزود: تا هر زمان که لازم باشد کادر پروازی و امداد هوایی در جهرم برای کمک به مردم سیل زده در منطقه می مانند.

صحرائیان با اشاره به اینکه تا کنون به ۲۰ منطقه سرکشی و امدادرسانی انجام شده است، بیان کرد: همچنین  بیش از ۱۰ سورتی پرواز به مناطق روستایی و عشایرنشین جهرم انجام شده است.

وی اظهار کرد: بیش از ۵۰ تن آذوقه، پتو، چراغ خوراک پزی و دیگر اقلام مورد نیاز نیز میان روستائیان و عشایر سیل زده توزیع شده است.

کد مطلب 3912661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها