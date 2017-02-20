به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه یکروزه رشته بادی پامپ با حضور مربیان دارای مدرک درجه سه آمادگی جسمانی همدان برگزار و در پایان نیز از سوی انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون ورزشهای همگانی کشور به افراد شرکت کننده گواهی گذراندن این دوره داده شد.
در این کارگاه یکروزه مربیان آمادگی جسمانی زیر نظر سمیه قادری رئیس انجمن بادی پامپ کشور آخرین تکنیکهای این رشته ورزشی را فراگرفتند.
مدیر منطقه ۷ ورزش همگانی کشور در آیین پایانی این کارگاه گفت: امروزه ورزش بادی پامپ با ویژگیهای خاص نسبت به سایر رشتهها از استقبال خوبی در بین ورزشکاران برخوردار بوده و استانهمدان از جایگاه خوبی در ورزش بادی پامپ برخوردار است و در سال جاری شاهد افزایش خوب ورزشکاران همدانی در این رشته هستیم.
هادی سبزواری افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی در استانداردسازی این رشته در باشگاهها و افزایش تجربه و دانش مربیان تأثیر بسزایی دارد و این کارگاهها باید در سایر استانها نیز ترویج یابد.
برگزاری کارگاههای مشترک بادی پامپ
وی با اشاره به برگزاری کارگاههای مشترک بیان کرد: با همکاری استانهای زیرمجموعه منطقه ۷ شامل کردستان و کرمانشاه و نیز همدان، نسبت به برگزاری کارگاههای مشترک در سال آینده اقدام می کنیم.
سبزواری خاطرنشان کرد: شهر همدان برای نخستین بار میزبان دوره آموزشی بادی پامپ بود.
رئیس کمیته بادی پامپ کشور نیز در این کارگاه بابیان اینکه این ورزش پیشنیاز رشته آمادگی جسمانی و نوین است، گفت: بادی پامپ در اقصی نقاط جهان طرفداران پرشماری دارد و از سال ۹۱ نیز در کشورمان فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.
سمیه قادری افزود: فعالیت بادی پامپ در تمامی ردههای سنی انجام میشود و مهمترین تأثیر این ورزش کاهش وزن و تناسباندام است.
وی بابیان اینکه دورههای برگزاری این رشته ورزشی در راستای چربی سوزی است، بیان کرد: این ورزش حین فعالیت تودههای عضلانی را افزایش داده و موجب ارتقای قدرت و استقامت عضله میشود.
وی گفت: جلوگیری از افسردگی و آلزایمر، باز توانی و بهبودی بدن از دیگر فواید بادی پامپ است.
۳۰ کارگاه مقدماتی بادی پامپ برگزار شد
رئیس کمیته بادی پامپ کشور عنوان کرد: امسال شاهد سیر صعودی فعالیت استانها در این رشته ورزشی هستیم و تاکنون ۳۰ کارگاه مقدماتی بادی پامپ برگزار کردهایم.
قادری با اشاره برگزاری کارگاه مقدماتی بادی پامپ در شهرهای مختلف کشور گفت: در حال حاضر استانهای خوزستان، همدان، تهران، اصفهان، فارس، یزد و البرز به ترتیب از فعالیت چشمگیری در بادی پامپ برخوردار هستند و سایر استانها نیز فعالیت مدنظر را دارند.
وی یادآور شد: ترویج بادی پامپ در بخش مردان، دوره پیشرفته سطح یک و ۲ بادی پامپ و برگزاری رقابتهای کشوری و دوره تربیت مدرس از مهمترین برنامههای اجرایی در سال آینده است.
رئیس کمیته بادی پامپ کشور بابیان اینکه تعداد مربیان رسمی و تائید شده این رشته ورزشی حدود ۱۰۰ نفر است، بیان کرد: افرادی که بدون مدرک در باشگاهها این رشته را انجام میدهند باید بدانند که بادی پامپ خطرات جدی دارد و انتظار میرود تکنیکها و دانش صحیح و استاندارد این ورزش را فرابگیرند.
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